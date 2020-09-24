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Gençliğim Eyvah dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan Gençliği Eyvah dizisi final yapıyor! Yaz dizisi olarak karşımıza çıkan Gençliği Eyvah dizisinin erken final yapma sebebi nedir? Hala yayın hayatına devam etmekte olan dizi ne zaman final yapacak? Tüm bu soruların cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

24 Eylül 2020 Perşembe 11:16
Gençliğim Eyvah dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
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Gençliğim Eyvah dizisi yaz başında belli bir tarihte ekrana veda ederek finallere girecek. Atv yönetimi, Gençliğim Eyvah dizisini yazın satın almış ve diziyi satın alırken söz verdiği gibi yaz aylarında yayınlamıştır. Hatta birkaç haftalık bir gecikmenin ardından yeni dizi planlanan 15 bölüm yerine 17 bölüm olarak ekrana geldi.

Gençliğim Eyvah Ne Zaman Final Yapacak?

Dizi 17. bölümü ile finali 5 Ekim 2020'de gerçekleştirecek ve yayın hayatına son verecek.


Gençliğim Eyvah Neden Final Yapıyor?

Gençliğim Eyvah dizisinin senaryosu bir yaz dizisi senaryosuydu ve çok kısa bir hikayesi vardı Zaten uzatılmıştı ve yalnızca 17 bölüm yayına hazır hale getirilebilirdi. Bu yüzden, bir sezon dizisi olarak değil, bir yaz dizisi olarak yayın hayatına başlamıştı.

Dizinin ana konusunu oluşturan gerçekler son zamanlarda ortaya çıksa da final yapmadan diziyi uzatmaya çalışmak zaten izleyiciyi üzdü ve birçok izleyici Gençliğim Eyvah dizisinin anlamsız senaryosuna sosyal medyadan isyan etti, haklı olarak dizinin 2 hafta önce final yapacaktı Ancak Akıncı dizisi için hazırlıkların uzun sürmesi üzerine, çoktan sırıtan Gençliğim Eyvah dizisinin senaryosuna sonradan 2 bölüm eklendi.

Gençlik Eyvah dizisi çok popüler olsaydı ve yaz aylarından itibaren 7 ve üzeri reyting alabilseydi tüm planlar boşa atılır, senaryo ekibi baştan yenilenir ve dizi parayla uzatılırdı. Ama kimse beklentileri bir kenara bırakın, dizinin devam edeceğini bile düşünmedi. Gençliğim Eyvah dizisinin bu tarihlerde final olacağı aktörler ve yapım ekibi tarafından zaten biliniyordu Prodüksiyon ekibinde çalışan teknik ekip de başka bir diziye topluca geçiş yapacaktır.



Son Güncelleme: 24.09.2020 11:16
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Anahtar Kelimeler:
Gençliğim EyvahFinal
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