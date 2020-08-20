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Gençliğim Eyvah dizisi Çavi ve Zola'nın anneleri diziye dahil oldu! Aysun Metiner ve Fulden Akyürek hakkında bilgiler

Gençliğim Eyvah dizisinde Çavi ile Zola'nın anneleri diziye henüz dahil oldu. Bir süredir diziye gelmesi beklenen ve henüz dahil olan Aysun Metiner ve Fulden Akyürek hakkında bilgiler.

20 Ağustos 2020 Perşembe 12:54
Gençliğim Eyvah dizisi Çavi ve Zola'nın anneleri diziye dahil oldu! Aysun Metiner ve Fulden Akyürek hakkında bilgiler
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Gençliğim Eyvah dizisinde Çavi ile Zola’nın annesine hayat veren oyuncunun gerçek ismi araştırılmaya başlandı. Dizide Çavi ile Zola Türkiye’de babalarını aramaktayken, annelerinin verdiği gençlik fotoğrafından başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dizide ilk bölümden bu yana adı anılan iki Zola ile Çavi’nin annesi de diziye katıldı.

Süreç Film yapımcılığında ekranlara taşınıp Cengiz Bozkurt, Levent Ülgen ile Günay Karacaoğlu’nun başrolünü üstlendiği diziye kısa bir süre önce Fulden Akyürek ile Aysun Metiner dahil olmuştu. Dizide Fulden Akyürek Zola’nın annesine hayat verirken, Aysun Metiner Çavi’nin annesine hayat veriyor.

Fulden Akyürek kimdir?

1980 yılında Sakarya’da dünyaya gelen Funda Akyürek, Gençliğim Eyvah dizisinde Zola’nın annesine hayat vermektedir. 16 yıl tiyatro oyunculuğu yapan Akyürek’in rol aldığı yapımlar ise;

2002- Seni Yaşatacağım,

2010- Cümbür Cemaat Aile,

2011- Anadolu Kartalları,

2012- Dedemin Dolabı,

2014- Kardeş Payı,


2015- Polis Akademisi Alaturka,

2015- Umut Apartmanı,

2015- Leblebi Tozu

Aysun Metiner kimdir?

Çavi’nin annesine hayat veren Aysun Metiner, 1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Metiner’in daha önce rol aldığı yapımlar;

2002- Şaşıfelek Çıkmazı- Ceyda,

2002- Asmalı Konak- Leyla,

2007- Şölen- Zühre,

2017- Çoban Yıldızı- Sırma,

2018- Bir Litre Gözyaşı- Şebnem




Son Güncelleme: 20.08.2020 12:54
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Anahtar Kelimeler:
Gençliğim EyvahFulden AkyürekAysun Metiner
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