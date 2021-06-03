Genç oyuncu Bensu Uğur kimdir?

Ekranların yeni genç ve güzel yüzü Bensu Uğur, son zamanların en çok merak edilen isimlerinden olmuştur. Hayranları tarafından sıkça aratılan oyuncunun sosyal medya takipçi listesi de oldukça fazladır. Bensu Uğur kaç yaşındadır? Aslen nerelidir? Eğitimini nerede tamamlamıştır? Merak edilen tüm soruların cevabı burada.

2000 İzmir doğumlu olan Uğur, lise mezunudur. 1,66 boy 52 kg'dır.

Sesi ile katıldığı liseler arası müzik yarışmasında birinci gelen isim olmuştur. Oyunculuk eğitimini Şafak Fişek Ajans'tan almıştır. Elidor reklamıyla ekranlara gelen oyuncu, 2018 yılında da Lipton Ice Tea'da rol almıştır. 2019 Algida reklamında boy göstermiştir.

Öğretmen dizisiyle tekrar ekrana gelen oyuncu, popüler kız rolünü canlandırmaktadır. Diziyle parlanan ve en dikkat çeken isim olması sebebiyle geleceği parlak gözüküyor.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaktadır.