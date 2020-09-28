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Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?

Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları belli oldu. Yarışmaya katılan yeni isim Ümran Tunca ve Fatoş hanım oldu. İzleyiciler Gelinim Mutfakta yarışmacısı Ümran Tunca kimdir ve Ümran Tunca ve kayınvalidesi nereli sorularını araştırmaya başladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 17:11
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Ümran Tunca ve kayınvalidesi Fatoş hanım kimdir?
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Ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta Cuma günü hafta finaliyle ekranlara geldi. Yarışmanın yeni haftasında yer alacak isimler Ümran Tunca ve Fatoş hanım izleyicilerinde dikkatini çekti.

Gelinim Mutfakta Ümran Tunca kimdir?


Cuma günü yarışan Ümran Tunca 1979 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen Aydınlı olan Ümran hanım yarışmaya Denizli’den katılmaktadır. Ümran hanım 10 yıllık evli olup 2 çocuk sahibidir.

Gelinim Mutfakta Fatoş hanım kimdir?

Ümran Tunca’nın kaynanası olarak yarışmaya katılan Fatoş hanım sivri dili ile dikkat çekiyor.

Gelinim Mutfakta 28 Eylül yeni yarışmacıları kim?

Yarışmaya bu hafta gelin Sinem veda ederken izleyiciler yeni haftada yarışmaya dahil olacak kişiyi merak ediyordu. Yarışmaya yeni katılan isimler Ümran Tunca ve kaynanası Fatoş hanım oldu.



Son Güncelleme: 28.09.2020 17:11
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Gelinim MutfaktaYarışmaKaynana
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