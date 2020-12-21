Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?

Kanal D ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve izleyenler tarafından en çok izlenen gündüz kuşağı yapımlarından biri olarak karşımıza çıkan Gelinim Mutfakta’nın yarışmacıları araştırılmaya devam ediyor. Son olarak yarışmaya Elmas Demir ile beraber katılan Özlem Demir hakkındaki ayrıntılar merak edilmeye başlandı.

Gelinim Mutfakta Özlem Demir kimdir?

Kanal D’nin sevilen programlarından olan Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacılarından biri de Özlem Demir oldu. Kayınvalidesi Elmas Demir ile birlikte yarışmaya katılan Özlem Demir hakkındaki ayrıntılar da programın izleyenleri tarafından merak edilmeye başlandı.

Özlem Demir, 33 yaşındadır ve 4 senelik evlidir. 3 kızı olan Özlem Hanım aslen Orduludur. Yarışmaya kayınvalidesi Elmas Demir ile katılan Özlem Hanım yarışmaya katılır katılmaz “Siz rüzgarımızla savrulmamaya dikkat edin” iddiasıyla gündeme geldi.

Karadeniz TV’de sunuculuk yapan Özlem Demir, aynı zamanda Karadeniz bölgesinde tanınan bir sanatçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha önce Baba, Cimri Kavuşma, Dur Dedim, Karagözlüm, Anne, Adam Sanmıştım Özlemce ve Söyletme isimli eserleriyle tanınmıştı.