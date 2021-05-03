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Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Şen kimdir? Kardelen Şen nereli, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Kardelen kimdir? Gelinim Mutfakta yarışmacısı Kardelen Şen kimdir? Kardelen Şen nereli? Kardelen Şen kaç yaşında? Kardelen Şen kaç yıllık evli? Herkes tarafından merakla Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'ya yeni katılan gelin olan Kardelen'in hayatı hakkındaki detaylar araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta yarışmacısı Kardelen Şen'in hayatına dair detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:28
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Kardelen kimdir? Kardelen Şen kimdir? Kardelen Şen nereli, kaç yaşında?
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Herkes tarafından merakla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni katılan Kardelen Şen’in kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacısı Kardelen kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta’nın 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü yarışmacıları arasına yeni katılan Kardelen Şen’in kim olduğu ve hayatı hakkındaki detaylar programın izleyicileri tarafından merakla araştırılıyor.

Geçtiğimiz hafta yani 26-30 Nisan 2021 tarihine denk gelen haftada hafta boyunca tüm gelinlerden daha düşük puanlar alan Dudu gelin ne yazık ki 30 Nisan 2021 tarihinde haftanın en düşük puanlarını almasından dolayı Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim oldu.  Bu hafta Dudu gelinin yerine Kardelen yarışmaya dahil olurken Dudu’nun Kaynanası Nuray’ın yerine bu hafta Kardelen’in kaynanası Nuray dahil oldu. Sözleriyle yarışmada iddialı olacağını söyleyen Kardelen, pazartesi günü gerek kendi gerek kaynanasında, gerekse kaynanalardan almış olduğu puanlar sonucunda Kardelen’in nasıl bir yarışmacı olacağı konusunda netlik kazanacaktır.

Kardelen Şen kimdir?

3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasına dahil olan Kardelen Şen ‘İn kim olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. İsterseniz Kardelen Şen’in hayatı hakkındaki detayları madde madde sizlere aktaralım.

  • 26 Yaşında
  • 5 yıllık evli
  • 1,5 yaşında oğlu var
  • Bir çocuk annesi
  • İstanbul’da yaşıyor
  • Kaynanası ile aynı binada yaşıyor
  • Otoriter bir gelin
  • Eşini annesinden bile kıskanıyor
  • Ev hanımı
  • Mutfakta yemek yapmaktan hoşlanıyor
  • İddialı birisi
  • Hazır cevap birisi

3 Mayıs 2021 Pazartesi günü kaynanası Nuray ile beraber yarışmaya katılan Kardelen Şen, uzun bir zamandır Gelinim Mutfakta programını izlediğini dile getirerek düşünmesinin ardından kaynanası ile beraber yarışmaya katılmaya karar verdiğini söyledi. Kardelen Şen, mutfakta vakit geçirmeyi, yemek yapmayı çok sevdiğini söylerken altın ve bilezikleri kazanmaya geldiğini, kaynanasının da kendi tabağını bulacağını söyledi.

Kardelen Şen, 1995 yılında dünyaya gelmiştir. 2016 senesinde evlenen Şen, bir çocuk annesi ve 5 yıllık evlidir. İstanbul’da yaşayan Kardelen 26 yaşının içindedir. 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasına katılan Kardelen Şen oldukça baskıcı ve otoriter bir gelindir. 3-7 Mayıs haftası arasında Gelinim Mutfakta yarışmasında yarışacak olan Kardelen Şen’in İnstagram adresi ise @Kardelen’dir.

 

 


https://youtu.be/Npslz_zYcT8



Son Güncelleme: 03.05.2021 19:28
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