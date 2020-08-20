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Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Seda Sayan mı oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan mı sunacak?

Kanal D ekranlarında uzun süredir yayınlanan ve izleyiciler tarafından sevilen programlardan olan Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu belli oldu. Gelin Mutfakta programının sunuculuğunu Seda Sayan’ın üstleneceği açıklandı…

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:27
Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu Seda Sayan mı oldu? Kanal D Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan mı sunacak?
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Kanal D ekranlarında uzun zamandır yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2 senedir ünlü sanatçı Fatih Ürek tarafından sunumu gerçekleştirilen Gelinim Mutfakta programında yeni bir sunucu ile anlaşıldığı ifade edilenler arasında yer alıyor. Elde edilen bilgilere göre daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz ve O Ses Türkiye programlarında sunucu ve jüri olarak görev yapan ünlü isim Seda Sayan Gelinim Mutfakta’nın yeni sunucusu oldu.


Daha önceden Acun Medya kapsamında ortaya konan Yemekteyiz programında sunuculuk yapan ancak program rating değerlerinde bekleneni veremeyince sunuculuktan alınan Seda Sayan’ın yeni adresi Gelinim Mutfakta oldu.

Fatih Ürek Neden Ayrıldı?

Yapım ekibinden herhangi resmi bir açıklama yapılmış olmasa bile söylenenlere göre Fatih Ürek’in yapım ekibi ile bir tartışma yaşadığı ve bu tartışma sonrasında görevini bıraktığı ifade edildi. Fatih Ürek’in görevi bırakması sonrasında ise yapım ekibi ünlü sanatçı Seda Sayan ile anlaştı. Buna bağlı olarak Fatih Ürek’in sunuculuğunu yaptığı 3. Sezon çekimleri de boşa gitmiş oldu. Programın yeni sezon çekimleri 20 Ağustos itibariyle başladı. Sevilen program Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile 31 Ağustos’tan itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak.



Son Güncelleme: 20.08.2020 19:27
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