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Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğundan Seda Sayan'ın gelmesiyle ayrılan Onur Büyüktopçu, ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

09 Ocak 2021 Cumartesi 23:26
Gelinim Mutfakta'dan ayrılan Onur Büyüktopçu sessizliğini bozdu
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasındaki sunucu koltuğunu Seda Sayan’a devreden Onur Büyüktopçu, ayrılığın ardından ilk kez konuştu. Daha önce Yemekteyiz programında da yerine Seda Sayan getirilen ünlü sunucu, yeni projesiyle ekranlarda olacağını açıkladı.

Yeni projeler ile geliyor

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Onur Büyüktopçu, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Yarışmadaki yerine Seda Sayan’ın getirilmesiyle gündeme oturan Büyüktopçu muhabirlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Gelinim Mutfakta’dan ayrılan Büyüktopçu, program ve dizi tekliflerini değerlendirdiğini açıkladı. Bu yıl içerisinde bir dizi ya da yarışma programıyla tekrar ekranlara geleceğini söyleyen Büyüktopçu, hayranlarını sevindirdi.



Son Güncelleme: 09.01.2021 23:26
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Gelinim MutfaktaOnur BüyüktopçuSeda Sayan
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