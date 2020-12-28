Gelinim Mutfakta'da Gizem ve kaynanası neden yok?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopcu sunuyor. Her hafta eğlenceli dakikalar yaşayan Gelinim Mutfakta'da bu hafta Gizem ve kaynanasının olmaması merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta'da yeni bölümde Gizem ve kaynanası elendi mi, neden yoklar? gibi sorular araştırılmaya başlandı.
Gizem ve Kaynanası Gelinim Mutfakta'dan Elendi Mi?
Gizem'in Yerine Gelinim Mutfakta'ya Hangi Yarışması Geldi?
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta sevilen yarışmacı Gizem'in ayrılmasıyla daha öncede yarışmaya katılan Zeynep ve kaynanası Yasemin Hanım dahil oldu.
https://www.youtube.com/watch?v=U6Ox9Jp41ew
Son Güncelleme: 28.12.2020 23:01