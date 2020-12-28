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Gelinim Mutfakta'da Gizem ve kaynanası neden yok?

Gündüz kuşağının sevilen yarışmalarından olan Gelinim Mutfakta'da yarışan Gizem ve kaynanasının yeni bölümde olmaması sevilen yarışmacının takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Gizem ve kaynanası Gelinim Mutfakta'dan ayrıldı mı? Neden yoklar? sorularının cevabı haberimizde…

28 Aralık 2020 Pazartesi 23:01
Gelinim Mutfakta'da Gizem ve kaynanası neden yok?
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Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopcu sunuyor. Her hafta eğlenceli dakikalar yaşayan Gelinim Mutfakta'da bu hafta Gizem ve kaynanasının olmaması merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta'da yeni bölümde Gizem ve kaynanası elendi mi, neden yoklar? gibi sorular araştırılmaya başlandı.

Gizem ve Kaynanası Gelinim Mutfakta'dan Elendi Mi?

Gündüz kuşağını sevilen yarışmalarından olan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümde Gizem ve kaynanasının olması seyirciler tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta özel nedenlerden dolayı yarışmadan çekilen İlayda ve Gülcan Hanım'ın ardından Gizem ve kaynanası da mı yarışmadan çekildi? soruları akıllara geldi. Sağlık sorunları dolayısıyla Gizem ve Semra Hanım'da yarışmadan çekildi.

Gizem'in Yerine Gelinim Mutfakta'ya Hangi Yarışması Geldi?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta sevilen yarışmacı Gizem'in ayrılmasıyla daha öncede yarışmaya katılan Zeynep ve kaynanası Yasemin Hanım dahil oldu. 


https://www.youtube.com/watch?v=U6Ox9Jp41ew


Son Güncelleme: 28.12.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaGizem
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