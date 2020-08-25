İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi!

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak? haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak, Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 17:09
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek yok mu, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
Takip Et:

Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının 17 Ağustos 2020 tarihinde yeni sezon hayatına başlaması bekleniyordu. Daha önce fragmanı da yayınlanan programda beklenmedik durumlar meydana geldi ve program 17 Ağustos tarihinde yayınlanmadı. Programda sunucu olarak bulunan Fatih Ürek ile yapılan anlaşmanın son anda bozulması sonucu programın yayınlanamadığı ortaya çıktı. Bu konuyu çözüme kavuşturmak isteyen yetkililer bu nedenle programı ileri bir tarihe erteledi.

Gelinim Mutfakta’da ani bir karar ile Fatih Ürek görevden ayrıldı

BAS yapım tarafından yapımı üstlenen Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezon çekimleri başlamıştı. Başlayan çekimlerde Fatih Ürek ile yaşanılan bir durumdan dolayı çekimlere ara verildiği tahmin ediliyor.

Yaşanılan tartışma sonrası programdan ayrılmak isteyen Fatih Ürek ile yollarını ayırma kararı alan BAS yapım, bu durumdan dolayı programın yayın tarihini erteleme kararı aldı. Stok çekimlerine başlanan yarışma programında planda olmayan bu değişim ile birlikte programa yeni sunucu aranmaya başlandı.

Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucular aranıyor


Sette yaşanan olaylardan sonra programın sunuculuğundan ayrılan Fatih Ürek yerine yetkililer yeni sunucular aramaya başladı. Fatih Ürek ile programa devam etmek istemeyen yetkililer yeni sunucu ile birlikte yeni sezona girmek istiyor. Henüz netleşmiş bir isim bulunmamasından dolayı programın bir süre daha yayınlanması beklenmiyor.

Gelinim Mutfakta için Fatih Ürek ikna edilebilir mi?

Yaşanılan gerginlik sonrası yarışmayı sunmak istemediğini yetkililere ileten Fatih Ürek, programa devam etmek istemiyor. BAS yapım ile görüşen Ürek, yeni sezonda programı sunmak istemediğini belirtirken, yerine başkasının bulunmasını istedi.

Bu gelişmelerin ardından yeni sunucu arayışına giren yetkililer, yeni sunucu ile anlaşması halinde stok çekimler yaptıktan sonra programı yayınlamayı planlıyor.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 17:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Naime 2020-08-20 14:29:54

Programa Fatih Ürek yakışıyor, kimsenin yerini alabileceğini sanmıyorum

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ayse 2020-08-20 14:43:39

Gerginlik yaşanmadı boş haber bunlar, yapımcı ve kanal söyleşin sebebini.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Kuaförüm Sensin Sezon Finali Mi Yaptı? Yarışma Programı Neden Yayınlanmıyor?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı mı? Ünlü sunucu hangi kanalda olacak?
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Çocuktan Al Haberi başvuru koşulları nedir? Yeni sunucu Doğa Rutkay oldu
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Demet kimdir? Semiha Bezek hakkında bilgiler
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Babil yeni sezonunda Ozan Güven yer almayacak! Yeni başrol oyuncusu belli oldu
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor?

Popüler Haberler

Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler
Günlük burç yorumları 26 Ağustos 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 25 Ağustos 2020 Salı
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Ağustos 2020
Pasaport harcı nedir, ne kadardır? Pasaport harçları nereye ödenir?
Vişne reçelini lezzetli yapmanın püf noktaları nelerdir? Evde organik ve lezzetli vişne reçeli tarifi
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi limitleri ve başvuru şartları
Behzat Ç. bitti mi, yeni sezon yayınlanmayacak mı? Blu TV ile anlaşamadı!
Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre neden boşandılar? Gökhan Töre Esra Bilgiç'i aldattı mı?
Günlük burç yorumları 4 Nisan 2020 Cumartesi - Gündelik yaşantınız için burç yorumunuz
Biz Bize yetetiz Türkiyem Milli dayanışma kampanyasında ne kadar para toplandı? SMS ile nasıl bağış yapılır?
Çocuklarda Tuvalet Eğitimi İçin Hangi Adımlar İzlenmeli? Tuvalet Eğitimi Kaç Gün Sürer?
Bim market indirimli aktüel ürünler 28 Haziran – 5 Temmuz 2019 kampanyalı ürünler kataloğu
Adınıza düzenlenmiş kredi kartı var mı? Kredi kartı sorgulama işlemleri
Asuman'la Sevgili Dünürüm Show TV başvuru nasıl yapılır? Sevgili Dünürüm yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Paraf kredi kart çeşitleri ve özellikleri! Paraf kart başvurusu nasıl yapılır?
Şok market 8 Nisan – 15 Nisan 2020 aktüel indirimli kampanya ürünleri kataloğu
Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.