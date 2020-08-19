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Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?

Yeni sezona hazır hale gelen Gelinim Mutfakta yarışma programında sok edici bir gelişme yaşandı. Program yapımcıları ile tartışan Fatih Ürek, programda yer almak istemediğini dile getirdi.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:28
Gelinim Mutfakta'da Fatih Ürek neden ayrıldı? Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucu kim olacak?
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Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının 17 Ağustos 2020 tarihinde yeni sezon hayatına başlaması bekleniyordu. Daha önce fragmanı da yayınlanan programda beklenmedik durumlar meydana geldi ve program 17 Ağustos tarihinde yayınlanmadı. Programda sunucu olarak bulunan Fatih Ürek ile yapılan anlaşmanın son anda bozulması sonucu programın yayınlanamadığı ortaya çıktı. Bu konuyu çözüme kavuşturmak isteyen yetkililer bu nedenle programı ileri bir tarihe erteledi.

Gelinim Mutfakta’da ani bir karar ile Fatih Ürek görevden ayrıldı

BAS yapım tarafından yapımı üstlenen Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezon çekimleri başlamıştı. Başlayan çekimlerde Fatih Ürek ile yaşanılan bir durumdan dolayı çekimlere ara verildiği tahmin ediliyor.

Yaşanılan tartışma sonrası programdan ayrılmak isteyen Fatih Ürek ile yollarını ayırma kararı alan BAS yapım, bu durumdan dolayı programın yayın tarihini erteleme kararı aldı. Stok çekimlerine başlanan yarışma programında planda olmayan bu değişim ile birlikte programa yeni sunucu aranmaya başlandı.

Fatih Ürek yerine Gelinim Mutfakta’yı sunacak yeni sunucular aranıyor


Sette yaşanan olaylardan sonra programın sunuculuğundan ayrılan Fatih Ürek yerine yetkililer yeni sunucular aramaya başladı. Fatih Ürek ile programa devam etmek istemeyen yetkililer yeni sunucu ile birlikte yeni sezona girmek istiyor. Henüz netleşmiş bir isim bulunmamasından dolayı programın bir süre daha yayınlanması beklenmiyor.

Gelinim Mutfakta için Fatih Ürek ikna edilebilir mi?

Yaşanılan gerginlik sonrası yarışmayı sunmak istemediğini yetkililere ileten Fatih Ürek, programa devam etmek istemiyor. BAS yapım ile görüşen Ürek, yeni sezonda programı sunmak istemediğini belirtirken, yerine başkasının bulunmasını istedi.

Bu gelişmelerin ardından yeni sunucu arayışına giren yetkililer, yeni sunucu ile anlaşması halinde stok çekimler yaptıktan sonra programı yayınlamayı planlıyor.

 



Son Güncelleme: 19.08.2020 14:28
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