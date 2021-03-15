Gelinim Mutfakta Zeynep neden yok, elendi mi, ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Zeynep’in neden olmadığı sorusu merak konusu oldu. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yapımda 4 gelin ve kaynana kıyasıya yarışıyor. Üçüncü sezonda en çok altın toplayan oyuncu olarak adını tabloya yazmayı başardı. Zeynep neden Gelinim Mutfakta yarışmasında değil? Gelinim Mutfakta Zeynep elendi mi yoksa ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta Zeynep neden yok?

Gelinimin Mutfakta yarışmasında Zeynep, geçen hafta yapılan puanlamanın ardından 69 puan ile yarışmaya veda etti. Rakiplerinin gerisinde kalan Zeynep, Gelinim Mutfakta programından ayrıldı.

Gelinim Mutfakta Zeynep kimdir?

Zeynep, Kanal D ekranlarında seyircilerin karşısında olan yeni yarışmacılardan biridir. Gelinim Mutfakta yarışma başlangıcından itibaren başlayan Zeynep Kalyon Gökçe, daha önce programdan elenmiş ve 2 ayın ardından geri dönmüştü.

Yarışmaya kaynanası Yasemin Gökçe ile katılan Zeynep Kalyon Gökçe, 32 yaşında ve Trabzonludur. Çok rekabetçi ve hırslı olduğunu ifade eden Zeynep, katıldığı ilk bölümde "Buraya tozu dumana katmaya geliyorum" diyerek oldukça iddialı bir başlangıç yapmıştı. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Zeynep kuaför olarak çalışmaktadır.