İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında yarışmacılar arasında yer alan Zeynep neden yok? Kayınvalidesi ile birlikte yarışmada yer alan Zeynep neden yarışmadan ayrıldı? Zeynep yarışmaya geri dönecek mi? Ne zaman dönecek?

03 Kasım 2020 Salı 15:54
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
Takip Et:

Zeynep, Kanal D'de yayınlanan izleyicilerin merakını uyandıran fenomen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından biriydi. Peki Gelinimin Mutfakta Zeynep nerede, kim, kaç yaşında ve ne yapıyor? Detaylar aşağıdaki gibidir:

Zeynep gelinin tam adı Zeynep Kalyon Gökçe'dir. Kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile yarışmaya katıldı.

Zeynep Kalyon Gökçe, yeni sezonun ilk bölümünden itibaren Gelinim Mutfakta'da yer alıyor.

Zeynep Kalyon Gökçe, bu yıl 32 yaşındadır ve aslen Trabzonludur.

Zeynep 18 Mart 2018 tarihinde evlendi ve iki yıldır evlidir.


Zeynep rekabetten hoşlandığını ve hırslı bir karaktere sahip olduğunu, bu yüzden katılımının ilk bölümünde " “buraya tozu dumana katmaya geliyorum" diyerek Yarışmaya katılmıştı.

Yarışmada Zeynep Kalyon Gökçe’nin düğününe ait sürpriz fotoğraflar sergilendi.

Peki Zeynep Gelin mutfak yarışmasından neden ayrıldı?

30 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanı Zeynep Kalyon Gökçe, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Oyun sırasında Zeynep, kayınvalidelerin yanlı puanları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı.

İşte o anlar:

 




Son Güncelleme: 03.11.2020 15:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZeynepKanal DGelinim Mutfakta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

Bugün maç var mı? 3 Kasım 2020 Salı Bugün hangi maçlar var?
Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Uysallar dizisi Netflix'te yayın hayatına başlayacak! Uysallar oyuncu kadrosu belli oldu
Meme kanseri teşhisi nasıl konur? Göğüs kanserin belirtileri
Çukur Vartolu diziden ayrılacak mı? Erkan Kolçak Köstendil diziye veda mı ediyor?
AFAD gönüllü başvuru şartları nelerdir? Kimler AFAD'da gönüllü olabilir? AFAD gönüllü başvuru ekranı
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
İbo Show ne zaman başlayacak? Star TV İbo Show ilk hafta konukları
Erkenci Kuş yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Erkenci Kuş neden yayınlanmadı?
Gel Dese Aşk dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor? Gel Dese Aşk dizisi tekrar bölümleri günleri ve saatleri
Devlet Bahçeli sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli siyasete dönmeyecek mi? Siyaseti bırakıyor mu?
Kızılay KPSS Şartsız 7 Bin TL maaşla personel alımı şartları ve detayları
Medcezir tekrarları ne zaman, hangi kanalda başlayacak?
Süt parası ne zaman yatar, en geç ne zaman alınır? 2020
Sol Yanım dizisine katılan Tolga Mendi kimdir?
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2020
Netflix'in yeni dizisi Kulüp'ün oyuncuları belli oldu!
Memur maaş zammı ne zaman belli olacak? 2021 Emekli ve memur maaş zammı oranları
Yemin dizisindeki Feride karakteri kimdir? Cansu Tuman nereli, yaşı kaç?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.