Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?

Zeynep, Kanal D'de yayınlanan izleyicilerin merakını uyandıran fenomen yarışma programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından biriydi. Peki Gelinimin Mutfakta Zeynep nerede, kim, kaç yaşında ve ne yapıyor? Detaylar aşağıdaki gibidir:

Zeynep gelinin tam adı Zeynep Kalyon Gökçe'dir. Kayınvalidesi Yasemin Gökçe ile yarışmaya katıldı.

Zeynep Kalyon Gökçe, yeni sezonun ilk bölümünden itibaren Gelinim Mutfakta'da yer alıyor.

Zeynep Kalyon Gökçe, bu yıl 32 yaşındadır ve aslen Trabzonludur.

Zeynep 18 Mart 2018 tarihinde evlendi ve iki yıldır evlidir.

Zeynep rekabetten hoşlandığını ve hırslı bir karaktere sahip olduğunu, bu yüzden katılımının ilk bölümünde " “buraya tozu dumana katmaya geliyorum" diyerek Yarışmaya katılmıştı.

Yarışmada Zeynep Kalyon Gökçe’nin düğününe ait sürpriz fotoğraflar sergilendi.

Peki Zeynep Gelin mutfak yarışmasından neden ayrıldı?

30 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın en düşük puanı Zeynep Kalyon Gökçe, yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Oyun sırasında Zeynep, kayınvalidelerin yanlı puanları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı.

İşte o anlar: