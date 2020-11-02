Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Gizem Sancaktar kimdir?

Ekranların en çok sevilen yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ederken vatandaşlarımız Gizem Sancaktar’ın kim olduğunu merak etmektedir. Yarışmayı takip eden vatandaşlarımız Gizem Sancaktar’ın kim olduğunu merak ediyor. İzleyiciler intenet üzerinden Gelinim Mutfakta Gizem Sancaktar kimdir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Gizem Sancaktar Kimdir?

Yarışmaya bu hafta katılan gelin Gizem Sancaktar, geçen hafta elenen gelinlerden Zeynep Kalyon Gökçe’nin yerine yarışmaya katılan Semra Sancaktar’ın gelinidir. Kaynana Semra ile gelin Gizem bu hafta yarışmaya dahil olan yeni yarışmacılardandır. Gelin Gizem stüdyoya elinde davulla girerek diğer yarışmacılara göz dağı vermiş oldu.

Aslen Ankaralı olan Gizem Sancaktar, 1993 senesinde Ankara’da dünyaya geldi. Çiçeği bununda bir gelin olan Gizem, 1 buçuk yıllık evlidir. 2018 yılında dünya evine girdi. Kedi ve köpek besleyen Gizem hayvanları da çok seviyor. Servet Saltuk Sancaktar ile evlidir. Rap müziğini oldukça çok sevmektedir. Eşiyle birlikte Ankara’da yaşamını sürdürmektedir. Bu haftaki performanslarını hep beraber izleyerek göreceğiz.