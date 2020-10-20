Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Didem Nergiz kimdir? Didem Nergiz hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta
programında yarışmacılar birbirinden lezzetli yemekler yaparak haftanın büyük ödülüne sahip olmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden yarışmacı Nurcan olurken, bu haftanın yeni gelini Didem Nergiz
ile kayınvalidesi Sabahat Nergiz oldu.
Gelinim Mutfakta Didem Nergiz kimdir?
Aslen Artvinli olan Nergiz doğma büyüme İzmirli’dir. 32 yaşındaki Nergiz, Anadolu Üniversitesi’nden mezundur. İnatçı ve kafasına koyduğunu yapan bir kişi olan Nergis, dobra ve kendinden duygularıyla öne çıkıyor.
Son Güncelleme: 20.10.2020 20:38
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