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Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Didem Nergiz kimdir? Didem Nergiz hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Didem Dergiz'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Didem Nergiz hakkında bilgiler.

20 Ekim 2020 Salı 20:38
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Didem Nergiz kimdir? Didem Nergiz hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yarışmacılar birbirinden lezzetli yemekler yaparak haftanın büyük ödülüne sahip olmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden yarışmacı Nurcan olurken, bu haftanın yeni gelini Didem Nergiz ile kayınvalidesi Sabahat Nergiz oldu.

Gelinim Mutfakta Didem Nergiz kimdir?

Aslen Artvinli olan Nergiz doğma büyüme İzmirli’dir. 32 yaşındaki Nergiz, Anadolu Üniversitesi’nden mezundur. İnatçı ve kafasına koyduğunu yapan bir kişi olan Nergis, dobra ve kendinden duygularıyla öne çıkıyor.  



Son Güncelleme: 20.10.2020 20:38
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaDidem Nergiz
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