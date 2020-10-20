Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Didem Nergiz kimdir? Didem Nergiz hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta Didem Nergiz kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlananprogramında yarışmacılar birbirinden lezzetli yemekler yaparak haftanın büyük ödülüne sahip olmak istiyor. Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden yarışmacı Nurcan olurken, bu haftanın yeni geliniile kayınvalidesi Sabahat Nergiz oldu.

Aslen Artvinli olan Nergiz doğma büyüme İzmirli’dir. 32 yaşındaki Nergiz, Anadolu Üniversitesi’nden mezundur. İnatçı ve kafasına koyduğunu yapan bir kişi olan Nergis, dobra ve kendinden duygularıyla öne çıkıyor.