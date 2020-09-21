Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?

Gelinim Mutfakta programı yeni bölümleriyle hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmadaki heyecan devam ederken 21 Eylül Pazartesi günü Aynur ve gelini Sinem programa katılacak yeni isimler olacak.

Gelinim Mutfakta Sinem Kimdir?

Gelinim Mutfakta programına geçtiğimiz hafta Züleyha ve gelini Miray veda etmişti. Bu hafta elenen isimlerin yerine Aynur Hanım ve gelini Sinem dahil olacak. Sinem ve Aynur’un nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.

Sinem Gelinim Mutfakta programına gayet iddialı bir giriş yaptı. İstanbul’da yaşayan yarışmacı haksızlığı kabullenemeyen bir kişi olarak dikkat çekiyor. Gelin Sinem 170 cm uzunluğunda ve 59 kg ağırlığında. Sinem yarışmaya katılmadan önce kimseyi kendisine rakip olarak görmediğini söyledi.

Gelinim Mutfakta Kaynana Aynur Kimdir?

Gelin Sinem’in kaynanası Aynur Hanım neşeli halleriyle dikkatleri çekti. Gelinine fazlasıyla güvenen Aynur, 163 cm uzunluğunda ve 60 kilo ağırlığında. Yarışmada yüksek puanlar almak istediğini belirten Aynur ve gelini Sinem’in bu hafta nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.