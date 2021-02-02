Gelinim Mutfakta yeni yarışmacılar Ayten ve kayınvalidesi Neriman kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta büyük izleyici kitlesiyle programa yeni yarışmacılar katmaya deva ediyor. Geçen hafta Sibel’in elenmesinden sonra bu hafta yarışmaya katılan Ayten ve kayınvalidesi Neriman Hanım yarışmaya yeni bir renk katacak. Aslen Azerbaycanlı olan gelin ve kayınvalide çiftimiz, dans konusunda da hayli yetenekli gözüküyorlar. İstanbul’da ikamet ettiğini söyleyen Ayten,6 senedir evli olduğunu ve evliliğinden bir kızının olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda intenet üzerinden satış yapıyormuş.

