Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Semra Sancaktar kimdir?

Ekranların en çok sevilen yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ederken vatandaşlarımız Semra Sancaktar’ın kim olduğunu merak etmektedir. Yarışmayı takip eden vatandaşlarımız Semra Sancaktar’ın kim olduğunu merak ediyor. İzleyiciler intenet üzerinden Gelinim Mutfakta Semra Sancaktar kimdir sorusunun yanıtlarını arıyor.

Semra Sancaktar Kimdir?

Yarışmaya bu hafta katılan kaynana Semra Sancaktar, geçen hafta elenen gelinlerden Zeynep Kalyon Gökçe’nin yerine yarışmaya katılanSancaktar’ın kaynanasıdır. Gelin Gizem ile Semra kaynana bu hafta yarışmaya dahil olan yeni yarışmacılardandır. Gelin Gizem stüdyoya elinde davulla girerek diğer yarışmacılara göz dağı vermiş oldu.

Aslen Çorumlu olan Semra Sancaktar 57 yaşındadır. 43 yıllık evlidir. 1963 senesinde Çorum’da dünyaya geldi. Üç çocuğundan ikisi kızdır. Ankara’da yaşamını sürdürürken gelinine gerçekten çok güvenmektedir. 2 Kasım 2020 tarihinde Gelinim Mutfakta yarışmasına gelini Gizem ile birlikte katıldı. Gelini Gizem’in el lezzetine güvenen Semra kaynana, gelininin kendisini çok iyi savunduğunu da söyledi. Bu haftaki performanslarını hep beraber izleyerek göreceğiz.