Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Hülya Özdemir kaç yaşında, nereli?

Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programına bu hafta yeni bir yarışmacı katıldı. Hülya Özdemir ve kayınvalidesi yarışmaya iddialı bir giriş yaptı.

Gelinim Mutfakta Hülya Özdemir kimdir?

Hülya Özdemir evli ve iki erkek çocuk sahibidir. Lise mezunu olan Özdemir, ön muhasebeci mesleğini yapıyor. Ayrıca Fenerbahçeli ve boğa burcu olan ve Hatay İskenderun da yaşayan Özdemir, yarışmadaki psikolojik savaşta galip gelerek altınları kazanıp kendisini kanıtlamayı istiyor.