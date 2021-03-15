Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Hilal Özdemir kimdir? Hilal Özdemir hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta yarışması ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer almaktadır. Yarışmada heyecan tüm hızıyla devam ederken izleyiciler Gelinim Mutfakta yarışmasının yarışmacılarını merak ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni katılan Hilal Özdemir'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Hilal Özdemir'in kim olduğu belli oldu. Gelinim Mutfakta Hilal Özdemir nereli, kim, kaç yaşında sorularının yanıtları araştırılıyor.

15 Mart pazartesi günü yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni bir yarışmacı katıldı. Yarışmaya yeni katılan Hilal Özdemir, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere geçen haftanın finalinde Zeynep elenmişti. Zeynep, Aysun'un verdiği oylar yüzünden elendi. Bu hafta başında Zeynep Kalyon’un yerine programı Hilal Özdemir katıldı.

Hilal Özdemir, yerine geldiği Zeynep'in masasında yarışmaya katılmadı. Kendisi Dudu'nun masasında yarışmaya başladı. Bundan dolayı Dudu ile kaynanası, Zeynep'in kendi masasına geçmeyip de onların masalarını işgal eden Hilal'e büyük bir tepki gösterdi ancak Hilal yine de bu davranışından vazgeçmeyerek onların masasında çalışmaya devam etti. Yarışmaya iddialı bir söz ile başlayan Hilal Özdemir herkesin korkması gerektiğini ve büyük bir rakip olarak mücadelesini sürdüreceğini ifade etti. Dudu daha ilk haftadan itibaren birçok bilezik kazandı. Ancak Hilal de elinden gelen her şeyi yapıp onun kazandığı altın bilezikleri geri almak istiyor.

Gelinim Mutfakta Yarışmacısı Hilal Özdemir

Hilal Özdemir

Hilal Özdemir 3 yıllık evlidir. 2 yaşında bir çocuğu olan Özdemir, Balıkesir'den gelmiştir. Kaynanası Ankara'da yaşamaktadır. Evlendiklerinden sonra kısa bir süreliğine de olsa kaynanası ile birlikte yaşamıştır. Kendisi mutfakta vakit geçirmeyi çok sevmektedir. Heyecanlı biridir ve 2018 yılında evlilik yapmıştır. Eşi askeri personel olarak çalışmaktadır.

2010 yılında doğum yapan Hilal Özdemir, 2018 yılında evlenmiştir. Şu sıralar Balıkesir'de yaşamını sürdürmektedir. Kendisi zamanında Gelinim Mutfakta yarışmasının en sıkı takipçilerinden biriyken şu an bu programda yarışmanın heyecanı içerisindedir. Şimdi ise bu programda yarışacak.

Hilal Özdemir Instagram Hesabı

12 Mart 2021 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasında programda yarışacak olan Hilal Özdemir, bu hafta finalinde elenmek istemiyor ve önümüzdeki hafta da programda devam etmek istiyor. Kendisinin Instagram hesabı yoktur.

Gelinim Mutfakta 661. Bölüm Hilal Özdemir

Yarışmaya 15 Mart 2021 tarihinde katılan Hilal Özdemir, programa 661 bölümde dahil oldu. Hilal Özdemir programa kaynanası Nurşen ile birlikte katılmıştır. Söylediği sözlerle programa büyük bir iddia ile giriş yapan Hilal Özdemir’in nasıl bir performans sergileyeceği ise izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.