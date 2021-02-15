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Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Fatma ve gelini Esra kimdir? Fatma Birinci nereli?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta’da bu hafta yarışmaya katılan Fatma Hanım ve gelini Esra programa iddialı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine topladı. Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacıları olan Fatma Hanım ve gelimi Esra’nın kim olduklarını araştıran seyirciler için tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:13
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Fatma ve gelini Esra kimdir? Fatma Birinci nereli?
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Kanal D’de Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya bu hafta katılan isimler Fatma Hanım ve gelini Esra oldu. Eğlenceli tavırlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Fatma ve Esra Birinci diğer kayınvalidelerin de ilgisini çekti. 

Fatma Hanım kimdir?

52 yaşında maske imalatında çalışan Fatma Hanım’ın iki tane damadı ve bir tane gelini vardır. Tek gelini olan Esra ile yarışmaya katılan Fatma Hanım eğlenceli tavrı ve gelinine olan sert tavırları ile diğer kayınvalide ve gelinlerin de diline düşüyor.  



Son Güncelleme: 15.02.2021 16:13
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Gelinim MutfaktaFatma BirinciEsra Birinci
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