Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Fatma ve gelini Esra kimdir? Fatma Birinci nereli?

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:13
Kanal D’de Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı Gelinim Mutfakta
’ya bu hafta katılan isimler Fatma Hanım ve gelini Esra oldu. Eğlenceli tavırlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Fatma ve Esra Birinci
diğer kayınvalidelerin de ilgisini çekti.
Fatma Hanım kimdir?
52 yaşında maske imalatında çalışan Fatma Hanım’ın iki tane damadı ve bir tane gelini vardır. Tek gelini olan Esra ile yarışmaya katılan Fatma Hanım eğlenceli tavrı ve gelinine olan sert tavırları ile diğer kayınvalide ve gelinlerin de diline düşüyor.
Son Güncelleme: 15.02.2021 16:13
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