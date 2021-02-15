Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Fatma ve gelini Esra kimdir? Fatma Birinci nereli?

Fatma Hanım kimdir?

Kanal D’de Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen yarışma programı’ya bu hafta katılan isimler Fatma Hanım ve gelini Esra oldu. Eğlenceli tavırlarıyla dikkatleri üzerine toplayan Fatma vediğer kayınvalidelerin de ilgisini çekti.

52 yaşında maske imalatında çalışan Fatma Hanım’ın iki tane damadı ve bir tane gelini vardır. Tek gelini olan Esra ile yarışmaya katılan Fatma Hanım eğlenceli tavrı ve gelinine olan sert tavırları ile diğer kayınvalide ve gelinlerin de diline düşüyor.