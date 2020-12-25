Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan mı olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışma programında başarılı sunucu Onur Büyüktopçu ile yayınlanmaya devam ediyor. Yemek yarışmaları arasında yer alan programda Onur Büyüktopçu’nun yerine Seda Sayan’ın geleceği iddia edildi. Daha öncesinde Yemekteyiz programını sunan Büyüktopçu, yerini Seda Sayan’a bırakmıştı. Tüm bu yaşananlardan sonra yeniden olabilir mi sorusu akılları karıştırdı.

Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu programdan ayrılacak mı?

Onur Büyüktopçu, Gelinim Mutfakta programından ayrılacak. Yerine gelecek isim ise Seda Sayan olacak. Kanal D resmi intenet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

"3 yıldır hafta içi her gün izleyicileriyle buluşan Gelinim Mutfakta, 2021’in ilk pazartesi günü olan 4 Ocak Pazartesi günü Seda Sayan’ın sunumuyla ekranda olacak.” Samimi tavırları ile herkesin kalbini kazanan Seda Sayan’ın programa da iddialı bir başlangıç yapacağını da vurguladı.

Gelinim Mutfakta nedir?

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, toplam 4 gelin 4 kayınvalidenin rekabet ettiği bir yemek yarışmasıdır. Popüler program hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Fatih Ürek, ilk iki sezonu sunan isim olmuştu. Onur Büyüktopçu ise üç sezonu sunan isim olmuştu. Kayınvalideler, gelinlerin hazırladığı yemekleri tadarak gelinlere puan vermektedir.