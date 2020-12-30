Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim olacak, Seda Sayan mı sunacak?

Onur Büyüktopçu’ nun sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu Seda Sayan yapacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan program, gelin ve kaynanaların mücadelesini içermektedir.

Program, 3 senedir haftada 5 gün yayınlanmakta. 2021’ de 4 Ocak Pazartesi gününde yayınlanacak. Samimi kişiliğiyle çok sevilen Sayan’ ın programa renk katacağı düşünülmekte.

Gelinim Mutfakta’yı Seda Sayan mı sunacak?

Sayan konuyla ilgili olarak: "Yeniden hayranlarımla buluşacak olmak benim için mutluluk verici. Mutfakta olmak ve yemek yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Ve bu konuda mütevazi olamayacağım ama çok iddialıyım" ifadelerini kullandı.

Güzel sunucu ödül konusuna da değinerek: "Her bölümün sonunda çeyrek altın ve her hafta finalinde de 5 altın bilezik dağıtıyoruz. Eli hamarat bütün gelinleri kayınvalideleri ile birlikte Gelinim Mutfakta' ya bekliyorum. Çıkıp çıkıp gelsinler" şeklinde konuşmuştur.

Gelinim Mutfakta hafta içi 5 gün saat 13:00’ te Kanal D’ de yayınlanacaktır.

Seda Sayan kim?

30 Aralık 1961 İstanbul doğumludur. Asıl ismi Aysel Gürsaçer’dir. 1980’li senelerde yıldızı parlamıştır.

Çıkış yaptığı şarkılar: Ah Geceler, Bebeğim, Ben Sana Demedim Mi, Sensizliğe Yanarım, Var Mısın olmuştur.

Sanatçı, uzun zamandı sabahları kadın programları yapmaktadır. Oyunculuk kariyeri de bulunmaktadır.

Tamer Karadağlı ile rol arkadaşlığı yaptığı Fedai dizisinin başarısız olmasından sonra şarkıcılık kariyerine devam etmiştir.

Geçmişte İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı ile birlikte jüri üyeliğinde bulunmuştur.

1987 yılında Rıdvan Kılıç ile evlenmiş ancak bu evliliği 6 ay sürdürebilmiştir.

1990 yılında Sinan Engin’le evlenmiştir. Bu evlilikten Oğulcan isminde bir erkek çocuğu bulunur. Bu evlilik 6 yıl sürmüştür.

1998 yılında Soner Yapcacık ile evlenmiştir.

Evliliğin bitmesinin ardından Mahsun Kırmızıgül, Nihat Doğan ve birçok isimle ilişki yaşamıştır.

Nihat Doğan ile nişanlanmış ardından nişanı bozmuştur. 1 Şubat 2008’ de Onur Şan ile evlenmiştir. Bu evlilik 2 yıl sürmüştür.

Türkiye’nin ilk haftalık kadın dergisinin yani Seda Magazin’in editörüdür.

Uğur Arslan ile birlikte Artık Susma programını sunmuştur. Programın içeriği faili meçhul cinayetlerdir. Güncel polisiye olaylar yer almaktadır.

Evlilikleri:

1987- Rıdvan Kılıç ile olan evliliği 6 ay sürmüştür. 1990- Sinan Engin ile olan evliği 5 yıl sürmüştür. 1998- Soner Yapcacık ile olan evliliği bir yıldan daha kısa sürmüştür. 2000- Tuncay Kıratlı ile olan evliliği de bir yıldan kısa devam etmiştir. 2004- Gökhan Şükür ile olan evliliği 1 yıl sürmüştür. 2008- Onur Şan ile olan evliliği 2 yıl sürmüştür. 2010 Şubat ayında evliliklerini sonlandırmışlardır.

TV programları

Seda - Osman Show, Kanal 6

Yılbaşı Özel, ATV (31 Aralık 1994)

Yetiş Bacım, TGRT

Mahalleler Yarışıyor, TGRT (2000)

Sabah Sabah Seda Sayan, Kanal D (2001-2006)

Seda Sayan ile Şans Kapısı, Kanal D (2004)

Sabahların Sultanı Seda Sayan, Kanal D (2006-2009)

Susma, Kanal D (7 Eylül 2009)

Yalnız Değilsiniz, Kanal D (5 Ekim 2009 - 27 Kasım 2009)

Sabahın Sedası, Show TV (3 Mayısıs 2010 - 24 Haziran 2011)

Sultan-ı Beyaz, Beyaz TV (15 Ağustos 2011 - 28 Ekim 2011)

Beyazın Sultanı, Beyaz TV (31 Ekim 2011 - 13 Temmuz 2012)

Seda Sultan, Tv8 (1 Ekim 2012 - 5 Temmuz 2013)

Kaynana Gelin Seda'ya Gelin, Kanal D (30 Aralık 2013 - 30 Mayısis 2014)

Seda Sayan Show, Show TV (1 Eylül 2014 - 10 Ekim 2014)

Evleneceksen Gel, Star TV (5 Ocak 2015)

Evleneceksen Gel, Show TV (2015-2016)

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