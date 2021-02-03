Gelinim Mutfakta Yasemin sağlık durumu nasıl, ne oldu?

633. Bölümdeaceleyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastane içerisinde Yasemin Hanımın muayenesini bekleyen doktor, muayene sonrası Yasemin Hanım’ı hastane odasına yatırdı. Programa canlı olarak bağlanan doktor, Yasemin Hanım’ın sağlık durumuyla alakalı son gelişmeleri aktardı. Yasemin Hanım’ın hastaneye getirildiğinde tansiyonunun ve kalp hızının olması gerekenden çok daha yüksek çıktığını aktaran doktor, Yasemin Hanım’ın çok heyecanlanıp panik atak yaşamış olabileceğini söyledi.