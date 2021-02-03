Gelinim Mutfakta Yasemin sağlık durumu nasıl, ne oldu?
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında bir katılımcı fenalaştı. Yasemin Hanım fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.
03 Şubat 2021 Çarşamba 18:13
Takip Et:
Gelinim Mutfakta 633. Bölümde Yasemin Hanım aceleyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastane içerisinde Yasemin Hanımın muayenesini bekleyen doktor, muayene sonrası Yasemin Hanım’ı hastane odasına yatırdı. Programa canlı olarak bağlanan doktor, Yasemin Hanım’ın sağlık durumuyla alakalı son gelişmeleri aktardı. Yasemin Hanım’ın hastaneye getirildiğinde tansiyonunun ve kalp hızının olması gerekenden çok daha yüksek çıktığını aktaran doktor, Yasemin Hanım’ın çok heyecanlanıp panik atak yaşamış olabileceğini söyledi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.