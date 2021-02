Gelinim Mutfakta yarışmasının birincisi kim oldu? 8 Şubat’ta kim çeyrek altın sahibi oldu?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanmakta olan Gelinim Mutfakta yarışması, günümüzün en gözde yarışmalarından. Gelinlerin ve kaynanaların bizi nefis yemeklerle şaşırtıp bir yanda da eğlendirdikleri yarışma tüm hızıyla devam ediyor. Seda Sayan’ın sunuculuğunu yaptığı yarışmada kayınvalideler her gün verdikleri puanlar aracılığıyla bir kişiyi günün birincisi ilan ediyorlar. Her gün birinci olan kişiye bir çeyrek altın hediye ediliyor. Her gün bu çeyrek altını hangi yarışmacının birincilikle kazanıp hangisinin sonuncu olacağı düşüncesi ise izleyicileri epeyce heyecanlandırıyor.

8 Şubat Gelinim Mutfakta yarışmasının kazananı kim?

8 Şubat Pazartesi günü yayınlanan bölümün kazananı Aysun oldu. Aysun rakiplerine fark atarak 21 puan ile çeyrek altını kazandı. Yarışmanın ikincisi Zeynep, üçüncüsü Ayten, dördüncüsü Damla olarak belirlendi.