Gelinim Mutfakta yarışmasında şok değişiklik! Yeni sunucu Seda Sayan oldu

Onur Büyüktopçu’nun Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldığı açıklandı. Bu ayrılık ile ilgili kendisinden ya da yapımcıdan bir açıklama gelmedi. Önceki sunucu Fatih Ürek’te yarışmadan ani bir karar ile ayrılmıştı. Şimdi de Onu Büyüktopçu’nun ayrılışı izleyicileri meraklandırdı.

Gelinim Mutfakta yarışmasının ilk sunucusu Fatih Ürek’ti. Geçtiğimiz sezon programın sunuculuğunu bırakmasının ardından yapım Onur Büyüktopçu ile anlaşmıştı. Şimdi de Onur Büyüktopçu’nun ayrılmasının üzerine Seda Sayan ile anlaşıldı.

Seda Sayan programa 4 Ocak 2021 Pazartesi tarihi itibari ile dahil olacak. Bu kapsamda Seda Sayan’ın TV8’de bıraktığı program sonrası hangi programa başlayacağı belli oldu.

Seda Sayan yeni projesi ile alakalı, hayranlarıyla yeniden buluşacak olmanın mutluluğunu ve mutfakta olmanın kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Sözlerine iddialı olduğunu da ekledi. Seda Sayan yaptığı açıklamada bu yapımda bulunacağı için mutlu olduğunu sunuculuğu yaparken keyif alacağını da belirtti.

Onur Büyüktopçu yeni bir projeye başlayacak mı?

Onur Büyüktopçu, yarışmadan ayrılması ile alakalı bir açıklama yapmadı. 2021 yılında yeni projede yer alacak olan sunucunun yeni projesi henüz belli değil.