Gelinim Mutfakta yarışmacısı Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?

“Gelinim Mutfakta” merak edilen Zeynep’i kimdir?

’nin sevilen yarışması “” yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden farklı gelin ve kaynanaların yarıştığı yarışmada en iyi yemeği yapan gelini altın ile ödüllendiriyor. Kaynanaların ise gözleri kapalı şekilde kendi gelinine ait yaptığı yemeği bulması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda eden Zeynep ise hırslı ve iddialı oluşu ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Yarışmaya tekrar dönen Zeynep merak konusu oldu.

32 yaşında ve Trabzonlu olan yarışmacı her defasında rekabeti sevdiğini ve hırslı bir karaktere sahip olduğunu belirtiyor.