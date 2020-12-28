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Gelinim Mutfakta yarışmacısı Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D’de yayınlanan yemek yarışması “Gelinim Mutfakta” hafta içi her gün ekranlarda seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Hırslı ve iddialı gelinlerinden olan Zeynep ise yarışmaya geri döndü. Zeynep kimdir? Kaç yaşında?

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:22
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?
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 Kanal D’nin sevilen yarışması “Gelinim Mutfakta” yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor. Birbirinden farklı gelin ve kaynanaların yarıştığı yarışmada en iyi yemeği yapan gelini altın ile ödüllendiriyor. Kaynanaların ise gözleri kapalı şekilde kendi gelinine ait yaptığı yemeği bulması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda eden Zeynep ise hırslı ve iddialı oluşu ile herkesin dikkatini çekmeyi başarmıştır.  Yarışmaya tekrar dönen Zeynep merak konusu oldu.

“Gelinim Mutfakta” merak edilen Zeynep’i kimdir?

32 yaşında ve Trabzonlu olan yarışmacı her defasında rekabeti sevdiğini ve hırslı bir karaktere sahip olduğunu belirtiyor.



Son Güncelleme: 28.12.2020 15:22
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaKanal D
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