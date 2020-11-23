Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nurcan Çonkuroğlu hakkında bilgiler

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
Kanal D ekranlarının sevilen yarışma
programı Gelinim Mutfak
ta’da yeni hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın yeni haftadaki ilk ismi Nurcan
Çonkuroğlu oldu. Nurcan Çonkuroğlu ve kaynanası Muazzez Çonkuroğlu dikkatleri çekmeyi başardı.
Nurcan Çonkuroğlu kimdir?
35 yaşındaki Nurcan Çonkuroğlu aslen Bulgaristanlıdır. Lise mezunu olan yarışmacının 9 ve 3 yaşında iki çocuğu vardır. Duygusal bir yapıya sahip olan Çonkuroğlu mutfakta da bir o kadar mükemmeliyetçi biri olarak öne çıkıyor.
Son Güncelleme: 23.11.2020 16:27
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