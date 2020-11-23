Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nurcan Çonkuroğlu hakkında bilgiler

Nurcan Çonkuroğlu kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilenprogramı Gelinimta’da yeni hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın yeni haftadaki ilk ismiÇonkuroğlu oldu. Nurcan Çonkuroğlu ve kaynanası Muazzez Çonkuroğlu dikkatleri çekmeyi başardı.

35 yaşındaki Nurcan Çonkuroğlu aslen Bulgaristanlıdır. Lise mezunu olan yarışmacının 9 ve 3 yaşında iki çocuğu vardır. Duygusal bir yapıya sahip olan Çonkuroğlu mutfakta da bir o kadar mükemmeliyetçi biri olarak öne çıkıyor.