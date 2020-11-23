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Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nurcan Çonkuroğlu hakkında bilgiler

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni haftadaki ilk ismi Nurcan Çonkuroğlu oldu. İzleyiciler Gelinim Mutfakta Nurcan Çonkuroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını araştırmaya başladı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 16:27
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Nurcan Çonkuroğlu hakkında bilgiler
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Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da yeni hafta heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın yeni haftadaki ilk ismi Nurcan Çonkuroğlu oldu. Nurcan Çonkuroğlu ve kaynanası Muazzez Çonkuroğlu dikkatleri çekmeyi başardı.

Nurcan Çonkuroğlu kimdir?

35 yaşındaki Nurcan Çonkuroğlu aslen Bulgaristanlıdır. Lise mezunu olan yarışmacının 9 ve 3 yaşında iki çocuğu vardır. Duygusal bir yapıya sahip olan Çonkuroğlu mutfakta da bir o kadar mükemmeliyetçi biri olarak öne çıkıyor.



Son Güncelleme: 23.11.2020 16:27
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Anahtar Kelimeler:
YarışmaMutfakNurcan
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