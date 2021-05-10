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Gelinim Mutfakta Yağnur Kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Yağnur Dalkara İşçiler hakkında bilgiler

Ekranların en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmasının yarışmacıları merak ediliyor. İzleyiciler Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını internet üzerinden arıyor.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:44
Gelinim Mutfakta Yağnur Kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Yağnur Dalkara İşçiler hakkında bilgiler
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Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programları arasında bulunan Gelinim Mutfakta yarışması tüm heyecanıyla devam ediyor. Programın yarışmacıları izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda izleyicilerin ilgiyle takip ettiği gelinim mutfakta yarışmasının eski yarışmacılarından biri yeniden gündeme geldi. İlk kez Fatih Ürek tarafından sunulan Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Yağnur Dalkara İşçiler, 17 Aralık 2018 tarihinde yarışmaya katılmıştı. Yarışmanın beşinci haftasında düşük puan almasından dolayı elenmişti. Vatandaşlarımız Yağnur Dalkara İşçiler kimdir, kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını intenet üzerinden aramaya başladı.

Yağnur Dalkara İşçiler Kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında bulunan Yağnur Dalkara İşçiler, 23 Mart 2021 tarihinde yapılan en iyi yarışmacıların altıncı haftasında yarışmaya katılmıştı. Sonrasında iyi bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekmişti. Hamilelik ve doğum yapmasından dolayı yarışmadan uzak kalmak zorunda kaldı. Ancak kendisi geri dönüyor.

Kendisi 12 yıllık evlidir, göçmen bir gelindir. Anavut kızıdır. Aslen Manisalı olup Manisa’da yaşamını sürdürüyor. 35 yaşındadır. Kendisinin kurmuş olduğu bir butik dükkanı vardır. Üç tane çocuğu vardır. Yunus Dalkara ile evlidir. Ortaokuldan beri arkadaş olduğu eşi ile evlenmiştir.

Daha önce katılmış olduğu gelinim mutfakta yarışmasında üç tane çeyrek altın, beş tane bilezik, ve toplamda 10:15 altın ve on tane bilezik kazanmıştır. 2009 yılında eşiyle dünya evine girdi.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:44
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Anahtar Kelimeler:
YağnurGelinim Mutfakta
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