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Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?

Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye oldu? Kanal D kanalında yayına giren Gelinim Mutfakta yarışmasında herkesi şoke edecek bir fragman yayınlandı. Gelinim Mutfakta 674. bölüm fragmanında Seda Sayan'ın tüm yarışmacılara diskalifiye edildiklerini söylemesi ve stüdyodan ayrılmalarını söylüyor. İzleyiciler konuyu merak başladı.

31 Mart 2021 Çarşamba 18:57
Gelinim Mutfakta tüm yarışmacılar neden diskalifiye edildi?
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Her hafta dört kayınvalide ve gelinin kıyasıya yarıştığı yarışmada; gelinler yemek yapıyor, tabakları kimin yaptığını bilmeyen kaynanalar ise puanlama yapıyor. Seda Sayan’ın sunuculuğuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta programının 674. bölüm fragmanı ise herkesi şoke etti. Eğlenceli tavırları ve güler yüzüyle yıllardır ekranlarda olan Seda Sayan’ın bu kez yüzü asık ve sinirliydi. Sayan tarafından yapılan diskalifiye açıklaması ise stüdyoda göz yaşlarına neden oldu. Peki Gelinim Mutfakta yarışmacılar neden stüdyodan kovuldu?

Çünkü 1 Nisan Perşembe günü yayınlanacak Gelinim Mutfakta yeni bölümde; Seda Sayan tüm yarışmacıları diskalifiye ettiklerini açıkladı. Tüm takipçiler bu haberle beraber şoka girerken, tüm yarışmacıların neden diskalifiye edildiği merak ediliyor.

Gelinim Mutfakta yarışmasında tüm yarışmacılar niye diskalifiye oldu?

Olayla ilgili yapımdan da Seda Sayan’dan da bir duyuru yapılmadı. Fakat perşembe günü tarihin1 Nisan olması nedeniyle bazı yorumlar yapıldı. Gelinim Mutfakta yarışmasının 674. bölüm fragmanını izleyen takipçiler de diskalifiye kararı ile ilgili yorumlarda bulundu. Hem de tüm yarışmacıların diskalifiye edilmesi için gerekli bir sebep bulunmuyor.

İntenette 1 Nisan Gelinim Mutfakta yarışmasında diskalifiye olayının gerçek olmayacağı; bunun yarışmacılara yapılacak küçük bir şaka olacağı düşünülüyor.

Bize göre de Gelinim Mutfakta yarışmasında 1 Nisan günü diskalifiye kararının şaka olduğu açıklanacak. Bu yüzden diskalifiye olmayacak.



Son Güncelleme: 31.03.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaDiskalifiye1 Nisan
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