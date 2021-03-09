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Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır? Tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılışı

Kanal D ekranlarının gündüz kuşakları arasında yer alan ‘Gelinim Mutfakta’ tavuklu parmak kebabı tarifi yapıldı. Birçok kişinin merak ettiği şahane lezzet internette araştırma konusu olurken yarışma programında tavuklu parmak kebabı yemeği tam not aldı. Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır? Tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılışı haberimizde

09 Mart 2021 Salı 20:13
Gelinim Mutfakta tavuklu parmak kebabı nasıl yapılır? Tavuklu parmak kebabı malzemeleri ve yapılışı
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Tavuklu parmak kebabı tarifi ve malzemeleri Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Gelinim Mutfakta’ programından sonra daha da ün kazandı. Seda Sayan tarafından sunulan programda gelinler tavuklu parmak kebabı yemeğini yaparken kayınvalideler yemeğe tam not verdi. Birçok kişi tarafından merak edilen meşhur tavuklu parmak kebabı tarifi eksiksiz malzemesi ile haberimizde yer alıyor

Tavuklu parmak kebabı malzemeleri

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 2 adet patlıcan
  • 2 adet patates
  • 1 adet domates
  • 1 adet sivri biber
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Kekik
  • Pul biber
  • Karabiber

Süslemek için

  • 1 adet domates
  • 2 adet sivri biber

Kızartmak için

  • Sıvı yağ

Sos için

  • 1 yemek kaşığı ev salçası
  • Tuz

Tavuklu parmak kebabı tarifi

Tavuklu parmak kebabı tarifine başlamadan önce 2 adet olan patlıcanları alacalı şekilde soyuyoruz ve daha sonra tuzlu suda on dakika kadar bekletiyoruz. Suyunu süzüp parmak şeklinde patlıcanları kesiyoruz. Teflon tava ile sıvı yağda kızarttığımız patlıcanları kızarttıktan sonra bir tabağa peçete sererek koyuyoruz. Peçete koyulmasının sebebi ise fazla yağı çekmesidir.

Patatesleri de soyup yıkadıktan sonra aynı şekil parmak şeklinde kesiyoruz ve sıvı yağda kızartıyoruz.

Tavuk göğsünü küp küp doğradıktan sonra temiz bir tavaya ilk önce yemeklik doğranmış soğanı ve sarımsağı ekliyoruz. Soğanlar kısık ateşte kavrulduktan sonra tavukları ekleyebiliriz. 1 adet domates 1 adet sivri biberi de yemeklik doğrayıp tavaya ekleriz. Baharatlardan tuz, kekik, pul biber ve karabiberi ekleyip karıştırırız. İsteğiniz üzerine farklı baharat çeşitleri ekleyebilirsiniz.

Tepsiyi alarak kızarmış olan patlıcanları ve patatesleri daire şeklinde diziyoruz. Tepsinin orta kısmına ise hazırlanmış olan tavuk soteyi döküyoruz. Kalan domates ve biberleri ise yemeğin üstüne süslüyoruz.

Hazırlanan sos yemeğin üzerinde gezdirilir ve daha sonra 200 derece fırına verilir. Tavuklu parmak kebabı 20-25 dakika sonra hazır hale gelecektir.



Son Güncelleme: 09.03.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Tavuklu Parmak KebabıYemek TarifiGelinim Mutfakta
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