Gelinim Mutfakta sunucusu Demet Akalın mı olacak?

Gelinim Mutfakta, ilk olarak yola Fatih Ürek ile çıktı ve Türkiye'de daha önce yer almayan bir tema ile karşımıza oldu. Kısa süre içinde seyirciler tarafından büyük ilgi gördü ve çok beğenildi. Yeni sezon tanıtımları için daha sonra Fatih Ürek yerine Onur Büyüktopçu getirildi. Ancak seyirci tarafından yapılan olumsuz yorumlar nedeniyle Kanal D, Onur Büyüktopçu ile yollarını ayırmak durumunda kaldı. 4 Ocak 2021 itibariyle yerine yeni gelen isim ise Seda Sayan oldu.

Seda Sayan'ın neden programı sürdürmediği seyirciler tarafından büyük merak konusu oluyor. 2 Temmuz günü sezon finalini gerçekleştiren programda Seda Sayan son kez program sunuculuğunu gerçekleştirmiş oldu.

Demet Akalın, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile Gelinim Mutfakta'nın yapımcılarıyla görüşerek 9 Temmuz 2021 tarihinde anlaşma sağladıklarını duyurdu. Demet Akalın'ın Gelinim Mutfakta'nın 2021-2022 yeni sezonunda 1 yıllk anlaşması ve program sunuculuğu kesinleşmiş oldu.