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Gelinim Mutfakta stüdyodaki kutuda ne var?

Yeni sezonunda ünlü sunucu Onur Büyüktopçu ile el sıkışan Gelinim Mutfaktanın 581. bölümü yapılan süpriz herkes tarafından merak ediliyor. Stüdyodaki herkeste görülen şaşkınlık ve kutunun o kadar büyük olması izleyecilerde de şok etkisi yarattı. Bu kutuyu kimin gönderdiği ve içinde ne olduğu araştırılıyor.

24 Kasım 2020 Salı 07:41
Gelinim Mutfakta stüdyodaki kutuda ne var?
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KanalD ekranların daçok sevilerek izlenen Gelinim Mutfakta'nın 581.bölümünde Yarışmanın  Sunucusu Onur Büyüktopçu ve yarışmacı gelinler, stüdyoya girdikleri anda büyük bir kutu gördüler.


Yarşmacılar gibi bu sürpriz karşısında şok olan Onur Büyüktopçu’da kutuyu kimin gönderdiğini merak içerisinde kalarak yarışmacılara herhangi birinin bu süprizi yapıp yapmadıklarını sordu. Gelinlerden hayır cevabı alan ünlü sunucu kendisi daha fazla daynamayıp kutuyu açtı ve kutudan çıkan şey stüdyodaki herkeste şok etkisi yaratırken yarışmacılardan İlayda ise bu süprize sinirlendi



Son Güncelleme: 24.11.2020 07:41
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaSüpriz KutuOnur Büyüktopçu
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