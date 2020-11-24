Gelinim Mutfakta stüdyodaki kutuda ne var?

KanalD ekranların daçok sevilerek izlenen Gelinim Mutfakta'nın 581.bölümünde Yarışmanın Sunucusu Onur Büyüktopçu ve yarışmacı gelinler, stüdyoya girdikleri anda büyük bir kutu gördüler.

Yarşmacılar gibi bu sürpriz karşısında şok olan Onur Büyüktopçu’da kutuyu kimin gönderdiğini merak içerisinde kalarak yarışmacılara herhangi birinin bu süprizi yapıp yapmadıklarını sordu. Gelinlerden hayır cevabı alan ünlü sunucu kendisi daha fazla daynamayıp kutuyu açtı ve kutudan çıkan şey stüdyodaki herkeste şok etkisi yaratırken yarışmacılardan İlayda ise bu süprize sinirlendi