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Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda Yılmaz

Kanal D ekranlarında yayınlanan ‘Gelinim Mutfakta’ yarışması yayın hayatına hız kesmeden devam ederken, yarışmaya yeni bir isim katıldı. 22 Mart Pazartesi yayına katılan Seda Yılmaz’ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni gelen Seda Yılmaz hakkında bilgiler

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:20
Gelinim Mutfakta Seda Yılmaz kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda Yılmaz
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Kanal D ekranlarının sevilen yarışması ‘Gelinim Mutfakta’ hafta içi her gün saat 13.00’da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Kaynana ve gelinlerin yarıştığı programda gelinler her gün farklı menü hazırlayarak kayınvalidelerin beğenisine sunuluyor. Yarışmada günün birincisi ve haftanın birincisi seçilirken çeyrek altın ve bilezikler veriliyor. 22 Mart 2021 Pazartesi günü yarışmaya yeni katılan oyuncu merak edilirken Seda Yılmaz hakkında araştırma yapılmaya başlandı.

Geçen hafta gelin Zeynep Kalyon Gökçe’nin yerine gelen Hilal Özdemir yarışmada başarısız olması sonucunda elenen kişi oldu.  Hilal’in yerine gelen Seda Yılmaz ise ilk yarış gününde iddialı ve özgüveni ile herkesi şaşırttı. Yarışmada uzun süredir kalan Aysun’a rakip olan yarışmacı Aysun’a sürekli göndermelerde bulundu.

Aslen Ankara’lı olan oyuncu Çanakkale Gelibolu’ndan yarışmaya katıldı. 1 yıllık evli olan yarışmacı, yay burcudur. Harun bey ile evli olan Yılmaz, bir kız çocuğu annesidir. 2 aylık bebeği olan Seda Yılmaz, yarışmada oldukça iddialı. 2019 yılında evlenen yarışmacı, 22 Mart ve 26 Mart tarihleri arasında yarışacak. Seda Yılmaz’ın instagram adresini merak eden izleyiciler için @seda06ylmaz adresinden ulaşabilir.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:20
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Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaYarışmaSeda Yılmaz
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