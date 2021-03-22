Gelinim Mutfakta Seda ve Nagehan Hanım kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda kaç yaşında, nereli?

22 Mart 2021 Pazartesi 15:26
Türkiye’nin en çok sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta
, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Seda
ve kayınvalidesi Nagehan
, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Gelinim Mutfakta Seda ve kayınvalidesi Nagehan Hanım kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.
Gelinim Mutfakta Seda ve Kayınvalidesi Nagehan Hanım
Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Seda ve kayınvalidesi Nagehan Hanım, yarışmaya 134. Haftada katıldı. Yarışmaya katılmalarıyla birlikte heyecan dozu yükseldi. İkili yarışmaya oldukça iddialı bir giril yaptı. Köpekleriyle yarışmaya geldiler. Diğer yarışmacılar köpekten korkunca kriz geçirdiler. Bu durum tartışmalı anlara sahne oldu.
Son Güncelleme: 22.03.2021 15:26
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