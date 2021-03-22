Gelinim Mutfakta Seda ve Nagehan Hanım kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Seda kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Seda ve Kayınvalidesi Nagehan Hanım

Türkiye’nin en çok sevilen yarışmalarından biri olan, son dönemlerde yeniden gündeme gelmeye başladı. Ekranların sevilen yarışmaları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmacılarındanve kayınvalidesi, son dönemlerde magazin dünyasının gündeminde yer alıyor. Gelinim Mutfakta Seda ve kayınvalidesi Nagehan Hanım kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir, evli mi, hangi yapımlarda oynadı sorularının yanıtlarını arıyor.

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Seda ve kayınvalidesi Nagehan Hanım, yarışmaya 134. Haftada katıldı. Yarışmaya katılmalarıyla birlikte heyecan dozu yükseldi. İkili yarışmaya oldukça iddialı bir giril yaptı. Köpekleriyle yarışmaya geldiler. Diğer yarışmacılar köpekten korkunca kriz geçirdiler. Bu durum tartışmalı anlara sahne oldu.