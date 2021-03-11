Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe

Kanal D'nin iddialı yarışması olan Gelinim Mutfakta yarışmacılarının performansı her geçen gün artıyor. Yarışmacılar finale kalmak adına adeta terler döküyor. Gelin ve kaynanalar birinci olmak oldukça uğraş veriyor. Gündüz kuşağının en çok seyredilen yarışmalarının bir tanesi olan Gelinim Mutfakta bu hafta da heyacan dorukta.

Yeni yarışmaya katılan Dudu pişirdiği yemeklerle eski yarışmacılarını panikletti. Punları da yavaş yavaş toplayan yarışmacı oldukça iddialı. Kısa zaman içerisinde yarışmaya dahil olan arada sıyrılarak puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Yarışmanın tecrübeli isimleri Aysun ve Zeynep yeni gelenleri pek kaale almamış görünüyor. Hafta içi yarışan gelin ve kaynanalar aldıkları puan sonrası yarışmadan ayrılacaklar. Gelinim Mutfakta puan durumu ise yarışmayı izleyenler arasında şaşkınlık yatatıyor. İşte puan tablosu;

Zeynep: 45

Ayten: 48

Dudu: 47

Aysun: 39