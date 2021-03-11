İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti

Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe

Ekranların en sempatik ve sevilen yarışmalarından olan ve kıran kırana yarışma sahneleri geçtiği Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ev hanımlarının bir numaralı programı olan yarışmada bu hafta puanlar nasıl şekillendi? İşte ayrıntılar.

11 Mart 2021 Perşembe 15:35
Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Takip Et:

Kanal D'nin iddialı yarışması olan Gelinim Mutfakta yarışmacılarının performansı her geçen gün artıyor. Yarışmacılar finale kalmak adına adeta terler döküyor. Gelin ve kaynanalar birinci olmak oldukça uğraş veriyor. Gündüz kuşağının en çok seyredilen yarışmalarının bir tanesi olan Gelinim Mutfakta bu hafta da heyacan dorukta.

Yeni yarışmaya katılan Dudu pişirdiği yemeklerle eski yarışmacılarını panikletti. Punları da yavaş yavaş toplayan yarışmacı oldukça iddialı. Kısa zaman içerisinde yarışmaya dahil olan arada sıyrılarak puanları hanesine yazdırmayı başardı.

Yarışmanın tecrübeli isimleri Aysun ve Zeynep yeni gelenleri pek kaale almamış görünüyor. Hafta içi yarışan gelin ve kaynanalar aldıkları puan sonrası yarışmadan ayrılacaklar. Gelinim Mutfakta puan durumu ise yarışmayı izleyenler arasında şaşkınlık yatatıyor. İşte puan tablosu;

Zeynep: 45

Ayten: 48

Dudu: 47

Aysun: 39

 



Son Güncelleme: 11.03.2021 15:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaKanal D
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?
Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
Acemi Anneler 104. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma
Acemi Anneler 104. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma
İbo Show 13 Mart konukları kimler? İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show 13 Mart konukları kimler? İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu!
Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak?
Doya Doya Moda bitiyor mu? TV8 Doya Doya Moda All Star ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta puan tablosu 11 Mart 2020 Perşembe
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? EXXEN Şeref Bey dizisi konusu ve oyuncuları
Bugün ne yemek yapsam; Benim Yemeğim kuru patlıcan dolması tarifi ve malzemeleri
E-devlet kredi notu sorgulama ile kredi risk puanı nasıl öğrenilir? 2021
Kanunsuz Topraklar dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Gelinim Mutfakta Dudu kimdir? Dudu kaç yaşında, nereli?
Survivor Barış Özbek diskalifiye mi olacak? Barış neden yok, neden yarışmıyor? Barış yarışmadan çıkacak mı?
Şartlı eğitim yardımı ile kız çocuklarına 75 erkek çocuklarına 50 TL burs
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak! Gelir İradesi Başkanlığı açıkladı!
İbo Show final mi yapıyor? İbrahim Tatlıses programı yerine kim program yapacak?
İrem Sak Çukur dizisinden neden ayrıldı, tekrar dönecek mi?
Fransa Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye Fransa maç tarihi ve yayın kanalı
Alkol fiyatlarına zam geldi mi? Alkole zam haberleri sosyal medyada!
Türkiye e-SIM ve 5G'ye ne zaman geçecek? 5G neleri değiştirecek?
2020 Bedelli askerlik ne kadar oldu? MSB Bedelli askerlik fiyatı ve başvuru şartları
Beyaz Show yeniden mi başlıyor? Canlı yayında açıkladı!
Alev Alev dizisi oyuncuları kimlerdir? Show Tv Alev Alev dizisi konusu ve oyuncuları
Ziraat Bankası KPSS şartsız memur alımı başvuru şartları neler?
TV'de bugün hangi maçlar var? 11 Mart 2021 Perşembe Spor kanalları canlı futbol maç programı
Acemi Anneler 104. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.