Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden ayrıldı?
Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta programında ikinci kez sunucu değişimi yapılıyor. Yayın hayatına Fatih Ürek’in sunuculuğunu yaparak başlayan program yeni sezonda Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğu ile devam etmişti. Onur Büyüktopçu’nun da programın sunuculuğunu bırakacağı haberi izleyiciler arasında “Neden programdan ayrılıyor?” sorularının çıkmasına ve bu ayrılığın merak konusu olmasına sebep oldu.
4 Ocak itibarıyla birçok Kanal D programında sunuculuk yapan Seda Sayan Gelinim Mutfakta sunuculuğunu yapmaya başlayacak.
Son Güncelleme: 27.12.2020 17:36