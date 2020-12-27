Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?

Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden ayrıldı?

Gündüz kuşağının sevilen programlarından biri olan Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta programında ikinci kez sunucu değişimi yapılıyor. Yayın hayatına Fatih Ürek’in sunuculuğunu yaparak başlayan program yeni sezonda Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğu ile devam etmişti. Onur Büyüktopçu’nun da programın sunuculuğunu bırakacağı haberi izleyiciler arasında “Neden programdan ayrılıyor?” sorularının çıkmasına ve bu ayrılığın merak konusu olmasına sebep oldu.

Onur Büyüktopçu’nun anlaşmazlıklar sebebiyle veya yeni bir projede yer alma ihtimali olması sebebiyle programdan ayrıldığı düşünülürken, neden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

4 Ocak itibarıyla birçok Kanal D programında sunuculuk yapan Seda Sayan Gelinim Mutfakta sunuculuğunu yapmaya başlayacak.

