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Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu programdan ayrılacak mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu üstlenen Onur Büyüktopçu hakkında ayrılık söylentileri ortalıkta dolaşıyor. Başarılı sunucunun Gelinim Mutfakta yarışma programından ayrılacağı yönünde çıkan söylentiler ortalığı karıştırdı. Ünlü sunucunun yerine gelecek olan isim ise duyanları şaşırttı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 06:25
Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu programdan ayrılacak mı? Gelinim Mutfakta yeni sunucusu kim olacak?
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Gelinim Mutfakta yarışma programı Kanal D ekranlarında üç sezondan beri başarılı bir şekilde yayınlanmaya devam ediyor. Her yeni bölümünde dört gelin ve kaynananın rekabet ettiği Gelinim Mutfakta programında yeni sezon itibariyle Fatih Ürek gitmiş ve onun yerine Onur Büyüktopçu gelmişti. Ancak program hakkında yeni söylentiler ortaya atılmış durumda. Söylenenlere göre Onur Büyüktopçu, programdan ayrılacak ve başka birisi programı sunmaya başlayacak.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün ekranlarda karşımıza çıkıyor. Dört gelin ve kayınvalidenin yarıştığı programda her gün seçilmiş olan bir yemek hazırlanır. Günün sonunda hangi tabağın geline ait olduğunu bilmeye çalışan kayınvalide yemeklere 1 ve 5 arasında puan veriyor. Onur Büyüktopçu ödülleri yeni sezonda gelen yeni kurala göre gelinlere puan veriyor. Günün sonunda en yüksek puana sahip olan gelin çeyrek altın alıyor. Hafta sonunda yüksek bir genel puan elde eden gelin, beş altın bilezik kazanır. En düşük puana sahip yarışmacıysa programa veda ediyor.

Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu ayrılacak mı?

Önceki sezonlar kadar reyting alamayan Gelinim Mutfakta hakkında önemli bir iddia ortalıkta geziyor. İddialara göre; bu sezon içerisinde yarışmayı sunmaya başlayan Onur Büyüktopçu programdan ayrılacak.

Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu yerine gelecek isim kim?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'ya Onur Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ın geleceği öne sürüldü. kanaldan arayan Büyüktopçu'ya yetkililer, "Programı 31 Aralık'a kadar sunacaksınız. 1 Ocak 2021 itibariyle Seda Sayan geçecek”. Denildiği söyleniliyor.

Diğer yandan öne sürülen bu iddialar; Yemekteyiz programında Seda Sayan'ın Onur Büyüktopçu'nun yerini almasını akıllara getirdi. Zamanında Sayan'ın Büyüktopçu'nun ayağını kaydırdığı düşünülmüştü. Konuyla ilgili yorum yapan Onur Büyüktopçu, “Seda Sayan'a çok haksız davranılıyor. Gerçekten ayağımı kaydırmış olsaydı, üstü kapalı bir şey söyler ve onu kötülerdim” şeklinde konuşmuştu.

Onur Büyüktopçu kimdir? Kaç yaşında

Onur Büyüktopçu 24 Nisan 1982 doğumludur. Babası Çorumlu, annesi göçmendir. 18 yaşına kadar İzmir'de yaşadıktan sonra İstanbul'a taşındı. İngiltere’de Dil ve Tiyatro eğitimi almıştır. Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de okumuştur. Oyunculuk sektörüne ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri dizisinde Yusuf karakterini canlandırarak attı.

Yabancı Damat ve Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol almıştır. 2010 yılındaysa Güz Gülleri dizisinde bulunmuştur. 2015-2017 yapımı Kiralık Aşk dizisinde Koray karakteriyle ilk çıkışını yaptı. Oyunculuğun yanı sıra, oyuncu cast direktörü, menajer ve tiyatro oyuncusu olarak da tanınmaktadır. 2017-2019 yılında TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programında sunuculuk yaptı. 2019 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Damat Bayıldı yarışmasına da sunuculuk yapmıştır. 24 Mayısıs 2020 tarihinden itibaren Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu kendisi üstlenmiştir. Bugünlerde Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu devralmıştır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 06:25
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Gelinim MutfaktaOnur BüyüktopçuSeda SayanKanal D
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