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Gelinim Mutfakta Nilgün kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Kaynana Nilgün kimdir?

Kanal D’nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta’da yarışan Yağmur gelinin kayınvalidesi Nilgün seyirci tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kişiliği ile dikkat çeken kayınvalide Nilgün hakkında pek çok araştırma yapılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Nilgün kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Kaynana Nilgün kimdir?

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:46
Gelinim Mutfakta Nilgün kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacısı Kaynana Nilgün kimdir?
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10 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’ya dahil olan kayınvalide ile gelin Yağnur ve Nilgün oldu. Genellikle daha önceden yarışmış olan isimlerin tekrardan yarışması konusunda mesafeli olan Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta bir ilke imza atıldı. 1. Sezonda yarışmış olan yarışmacılardan bu zamana kadar hiçbir yarışmacının tekrardan yarışmadığı yarışmaya bugün 1. Sezon ile best of yarışmalarında yarışan toplam on bilezik ile on çeyrek altın sahibi olan Yağnur ile kayınvalidesi Nilgün Hanım katıldı.

İlk kez Yağnur ile beraber 17 Aralık 2018’de yarışmaya katılan Nilgün Kayınvalide ile Yağnur gelin 5 haftalık bir süreçte yarışmada kalmayı başardılar. Ancak 5 hafta süre içinde Yağnur gelin sosyal medyada önemli bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sonrasında Kanal D ile ekibe art arda çağrı yapan hayranlara rağmen Yağnur fakat best of yarışmasına neredeyse bir sene sonra dahil olabildi.

O zamanlar Fatih Ürek Yağnur gelinin neden 1 sene ara sonrasında katıldığını sorunca Yağnur “Bebeğimi dünyaya getirdim. Onunla ilgilenmem gerekti” cevabını vererek neden yarışmaya geç katıldığı sorusuna açıklık getirdi.

Yağnur gelinin kayınvalidesi Nilgün Hanım ise, Yağnur gelinin kayınvalidesi olması dışında aynı zamanda iş arkadaşı. Yağnur gelinin çalıştığı butik dükkanında kayınvalidesi Nilgün Hanım da çalışıyor. Yağnur gelin Nilgün Hanımın birinci gelini olduğundan dolayı, kayınvalide gelini Yağnur’u her zaman el üstünde tuttuğunu programda verdiği her röportajında dile getiriyor.

Gelinim Mutfakta yarışması Nilgün kim? (Kayınvalide Nilgün)

Gelinim Mutfakta yarışmasına bugün katılan gelin Yağnur İşçiler Dalkara’nın kayınvalidesi olan Nilgün Hanım, aslen Manisalı. 58 yaşında olan Nilgün Hanım 37 yıldır evli ve 2 erkek çocuğu var. 3 torunu olan kayınvalide Nilgün’ün ilk gelini ise Yağnur’dur. Manisa’da hayatını sürdüren kayınvalide, eskiden gelini Yağnur’la beraber bir butik dükkanı işletmiştir. Sakin bir yapısı olan kayınvalide Nilgün, haksızlığa asla gelemediğini söylüyor.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:46
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GelinimMutfaktaNilgünKaynanaKim
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