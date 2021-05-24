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Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programları arasında yer alan ‘Gelinim Mutfakta’ hafta içi her gün yayınlanmaya devam ederken yeni haftaya başlayan program izleyicileri Gelinim Mutfakta Neslihan kim? merak ediyor. Gelinlerin ve kaynanaların katıldığı yemek programı Seda Sayan tarafından sunulurken haftanın ilk günü yarışan yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli? izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Kanal D Gelinim Mutfakta programının yeni yarışmacısı Neslihan hakkında merak edilenler haberimizde

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?
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Televizyon ekranlarının vazgeçilmez programları gündüz kuşakları olurken Kanal D ekranlarına kendini gösteren Gelinim Mutfakta hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Her hafta yeni yarışmacılara merhaba diyen program 24 Mayıs Pazartesi günü yarışmacı Neslihan’a yer verdi. İzleyiciler Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt ararken ayrıntılar haberimizde

Yeni yarışmacı Neslihan Beykozoğlu, kayınvalidesi Serpil Akarsu ile katıldı. 27 yaşında Samsunlu olan yarışmacı henüz 5 aylık evlidir. Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun olan oyuncu iddialı tavırları ile yarışmada dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta 711.Bölüm Fragmanı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:15
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