Televizyon ekranlarının vazgeçilmez programları gündüz kuşakları olurken Kanal D ekranlarına kendini gösteren Gelinim Mutfakta hız kesmeden yayın hayatına devam ediyor. Her hafta yeni yarışmacılara merhaba diyen program 24 Mayıs Pazartesi günü yarışmacı Neslihan’a yer verdi. İzleyiciler Gelinim Mutfakta Neslihan kim? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt ararken ayrıntılar haberimizde

Yeni yarışmacı Neslihan Beykozoğlu, kayınvalidesi Serpil Akarsu ile katıldı. 27 yaşında Samsunlu olan yarışmacı henüz 5 aylık evlidir. Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun olan oyuncu iddialı tavırları ile yarışmada dikkat çekti.

Gelinim Mutfakta 711.Bölüm Fragmanı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.