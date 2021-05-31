Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kimdir? Neslihan Beykozlu kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da yeni haftasında yeni yarışmacılar katıldı. 24 Mayıs Pazartesi günü yeni haftaya başlayan Gelenim Mutfakta yarışmasına yeni katılan isimler Neslihan Beykozlu ve kayınvalidesi Serpil Akarsu oldu.

Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Neslihan Beykozlu, yanında para ağacı getirdi ve bunun sebebini de ‘ Buradan aldığım altınları para ağacıma takıcam.’ dedi.

Neslihan Beykozlu kimdir?

1994 senesinde İstanbul’da doğan Neslihan Beykozlu, aslen Samsunludur. Üniversite eğitimini Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde tamamlamıştır. Beş aylık evli olan Neslihan, küçük yaşlardan beri ticaretle ilgileniyor ve sosyal medya hesabından kokulu mum ve oda kokuları satıyor.

Neslihan Beykozlu instagram hesabı ne?

Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni katılan Neslihan Beykozlu’nun instagram hesabı @neslihansancarr’dır.