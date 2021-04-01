İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok?

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Nagehan'ın neden olmadığı merak ediliyor. Program hayranları, Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok? sorusunu araştırıyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 04:51
Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok?
Takip Et:

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Nagehan Hanım’ın 31 Mart tarihinde yayınlanan programda yer almaması dikkat çekti. Program hayranları tarafından araştırılan konu sonrasında Nagehan Hanım’ın fenalaşarak hastaneye kaldırılması da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Gelinim Mutfakta Nagehan neden yok?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Nagehan’ın 31 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde fenalaşarak hastaneye kaldırılması merak edildi. Yayınlanan yeni bölümde programda olmayan Nagehan’ın sağlık sorunu merak edilirken gelin Seda Hanım kayın validesinin tansiyon hastası olduğunu açıkladı.

Gelinim Mutfakta Nagehan neden hastalandı?

Dünkü bölümde fenalaşarak yere yığılan ve acil olarak hastaneye kaldırılan Nagehan Hanımın neden fenalaştığı da merak konusu oldu. Seda Hanım konu üzerine Esra ve kaynanası Fatma hanımı sorumlu tutarak ‘Sizin söyledikleriniz yüzünden fenalaşmış olabilir’ dedi.

 



Son Güncelleme: 01.04.2021 04:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DGelinim MutfaktaNagehan HanımNeden Yok
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak tanıtım fragmanı
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak tanıtım fragmanı
Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir, gerçekte var mı? Dündar Bey hain miydi?
Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir, gerçekte var mı? Dündar Bey hain miydi?
Kırmızı Kamyon dizisi nerede çekildi?
Kırmızı Kamyon dizisi nerede çekildi?
Sadakatsiz Derin öldü mü?
Sadakatsiz Derin öldü mü?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, diziden neden ayrıldı?
Doğduğun Ev Kaderindir Mehdi öldü mü, diziden neden ayrıldı?
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?
Kırmızı Kamyon dizi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok?
2021 SGK hasta rapor parası nasıl alınır? SGK rapor sorgulama işlemleri
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Gürkan nereli, yaşı kaç?
Among Us Airship haritası ne zaman çıkacak?
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları
SGK Bağ-Kur prim borcu olanlara yeni Ziraat Bankası kredi kampanyası
Star TV Kuzeyin Oğlu Volkan Konak tanıtım fragmanı
2021 BİM Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, içinde neler var?
Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir, gerçekte var mı? Dündar Bey hain miydi?
Devlet hastanesinde diş teli ne kadar sürede ve kaç tl'ye takılır? 2021
Bilyoner.com BMW 520i çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
TJK 16 Mart 2021 Salı at yarışı sonuçları
2021 Berat kandili hangi güne denk geliyor?
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
vakıfbank emekliye promosyon ne kadar veriyor? 2021 Vakıfbank emekli promosyon kampanyaları
KOSGEB desteği ile esnafa girişim ve destek kredisi veren bankalar Nisan 2021
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Sgk şahıs ödemeleri ne zaman yapılıyor? 2021 sgk şahıs ödemeleri tarihleri
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.