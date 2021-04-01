Gelinim Mutfakta Nagehan Hanım neden yok?

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programlarından birisi olan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Nagehan Hanım’ın 31 Mart tarihinde yayınlanan programda yer almaması dikkat çekti. Program hayranları tarafından araştırılan konu sonrasında Nagehan Hanım’ın fenalaşarak hastaneye kaldırılması da araştırılanlar arasında yerini aldı.

Gelinim Mutfakta Nagehan neden yok?

Gelinim Mutfakta Nagehan neden hastalandı?

ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Nagehan’ın 31 Mart tarihinde yayınlanan bölümünde fenalaşarak hastaneye kaldırılması merak edildi. Yayınlanan yeni bölümde programda olmayan Nagehan’ın sağlık sorunu merak edilirken gelin Seda Hanım kayın validesinin tansiyon hastası olduğunu açıkladı.

Dünkü bölümde fenalaşarak yere yığılan ve acil olarak hastaneye kaldırılan Nagehan Hanımın neden fenalaştığı da merak konusu oldu. Seda Hanım konu üzerine Esra ve kaynanası Fatma hanımı sorumlu tutarak ‘Sizin söyledikleriniz yüzünden fenalaşmış olabilir’ dedi.