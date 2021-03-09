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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 9 Mart Salı puan durumu

Gündüz kuşağının sevilen programlarından olan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler yaptıkları yemekler ile el lezzetlerini yarıştırıyorlar. Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Mart Salı günü oynanan bölümünde ise gelinlerin puan durumu merak edildi. Peki Gelinim Mutfakta yarışmasında 09 Mart Salı günü hangi gelin birinci oldu? detaylar haberimizde yer almaktadır.

09 Mart 2021 Salı 16:27
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 9 Mart Salı puan durumu
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Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler yaptıkları yemekler ile el lezzetlerini yarıştırıyorlar. Hafta içi her gün Seda Sayan’ın sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Mart Salı günü yayınlanan bölümünde hangi gelinin birinci olduğu ve puan durumu merak edildi. Yarışan gelinlersen Aysun 8 puan, Zeynep 19 puan, Ayten 18 puan alırken Dudu ise 13 puan almıştır. Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı alan Zeynep günün biricisi olup bir altın kazanmıştır.

Gelinim Mutfakta yarışmasının konusu nedir?

Gelinim Mutfakta, Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan bir yemek yarışması programıdır. Her hafta 4 yarışmacı olarak gelin ve kaynanaların yarıştığı yarışmada her hafta bir gelin ve kaynana birinci olup beş bileziği alırken, bir gelin ve kaynanada yarışmaya veda etmektedir. Her gün kaynanalar ve Seda Sayan’dan puan alan gelinlerden birisi ise günün birincisi olup bir çeyrek altın kazanmaktadır. 



Son Güncelleme: 09.03.2021 16:27
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Gelinim MutfaktaPuan DurumuSeda Sayan
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