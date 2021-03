Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 9 Mart Salı puan durumu

Gelinim Mutfakta yarışmasının konusu nedir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağının sevilen programıyarışmasında gelinler yaptıkları yemekler ile el lezzetlerini yarıştırıyorlar. Hafta içi her gün’ın sunumuyla yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının 9 Mart Salı günü yayınlanan bölümünde hangi gelinin birinci olduğu vemerak edildi. Yarışan gelinlersen Aysun 8 puan, Zeynep 19 puan, Ayten 18 puan alırken Dudu ise 13 puan almıştır. Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı alan Zeynep günün biricisi olup bir altın kazanmıştır.

Gelinim Mutfakta, Seda Sayan’ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan bir yemek yarışması programıdır. Her hafta 4 yarışmacı olarak gelin ve kaynanaların yarıştığı yarışmada her hafta bir gelin ve kaynana birinci olup beş bileziği alırken, bir gelin ve kaynanada yarışmaya veda etmektedir. Her gün kaynanalar ve Seda Sayan’dan puan alan gelinlerden birisi ise günün birincisi olup bir çeyrek altın kazanmaktadır.