İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D ekranlarında yer alan gündüz kuşağı ‘Gelinim Mutfakta’ hafta içi her gün saat 13.00’da ekranlarda yer almaya devam ediyor. Her gün farklı yemeklerin yapılması ile kayınvalideler tarafından puanlanan yemekler gün sonunda birinci seçiliyor. Peki 10 Mart 2021 Çarşamba günü kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

10 Mart 2021 Çarşamba 13:57
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
Takip Et:

Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı arasında yer alan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00’da Seda Sayan tarafından sunulmaya devam ediyor. 3. Sezonu ile karşımıza çıkan program ilk bölümlerinden bu yana birçok kişi tarafından sevilerek izleniyor. Her hafta birincisi seçilirken hafta içi her gün ise günün birincisi seçilmektedir. Gelinlere her gün farklı yemek programı sunulurken kayınvalideler yapılan yemekleri tadıyor. Gün sonunda puan veren kayınvalideler günün birincisini belirliyor.

Her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yarıştığı yemek programında gelinler mutfakta zamanla yarışırken hünerlerini de gösteriyor. Gün sonuna en iyi tabağı çıkartmak için uğraşan gelinler Seda Sayan ve kayınvalidelerinden puan alıyor. Programda yemeği ile öne çıkan gelin günün birincisi seçilirken çeyrek altın ile ödülleniyor. Haftanın birincisi ise yarışmaya 5 altın bilezik ile veda ediyor.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinlerin arasında rekabetin çok olduğu programda 9 Mart tarihinde program yine her zaman ki gibi heyecanlı geçti. 9 Mart 2021 tarihinde günün birincisi Zeynep gelin olurken 19 puan ile çeyrek altın kazanan kişi oldu. Zeynep’ten sonra 18 puan ile ikinci olan Ayten, 13 puan ile Dudu üçüncü olarak yer aldı. Aysun gelin ise en düşük puanı alırken 8 puan ile günün sonuncusu oldu.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu belli oldu mu? Günün birincisi kim?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı Çarşamba günüde devam ederken programda günün birincisi henüz belli değil. 13.00’da ekranlarda olan programda yayın halen devam ediyor.



Son Güncelleme: 10.03.2021 13:57
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta10 MartBirinciPuan Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
Exxen Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Exxen Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor birleşme partisi çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
Mehmet Fatih Çıtlak Miraç Kandili özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Mehmet Fatih Çıtlak Miraç Kandili özel programı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, neden diziden ayrılıyor?
Yasak Elma Mahmut ölüyor mu, neden diziden ayrılıyor?
Temizlik Benim İşim 10 Mart Çarşamba neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?
Temizlik Benim İşim 10 Mart Çarşamba neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu
Bugün 10 Mart kandil mi, ne kandili?
Emanet dizisi Cansu kimdir? Rüya Coriç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Acemi Anneler dizisi Ceren karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Yağmur Öztürk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
Acemi Anneler dizi oyuncusu Beyza kimdir? Melis Yıldıran hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Tarık kimdir? Cantuğ Turay doğum tarihi
Acemi Anneler dizisi Cenk karakteri kimdir? Ege Semih Erken kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman yayınlanacak? Kuru Otlar Üstüne film fragmanı yayınlandı!
Spotify çalma listesi ile para nasıl kazanılır?
Gümrükten satışa çıkarılan arabalar nasıl alınır?
Af yasası Ceren Özdemir, Ceren Damar ve Emine Bulut'un katili ni kapsıyor mu? Ceza indirimi alacaklar mı? Tosuncuk aftan yararlanacak mı?
2019 Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Ne Kadar Maaş Alıyor? 2019 Bekçi Maaşları
Acemi Anneler dizisi Hayat kimdir? Cansın Yılmaz nerelidir?
HGS para bakiyesi sorgulama 2021
Survivor 2021 45. bölüm fragmanı 11 Mart 2021 Perşembe
eBay mağaza açma şartları ve eBay 2021 komisyon oranları
Müge Anlı 10 Mart Çarşamba izle - Mervenur Polat cinayeti son gelişmeleri
Rüyada fındık görmek ne demektir? Rüyada fındık görmenin tabiri ve anlamı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.