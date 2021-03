Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 10 Mart 2021 Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu

Kanal D ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programı arasında yer alan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00’da Seda Sayan tarafından sunulmaya devam ediyor. 3. Sezonu ile karşımıza çıkan program ilk bölümlerinden bu yana birçok kişi tarafından sevilerek izleniyor. Her hafta birincisi seçilirken hafta içi her gün ise günün birincisi seçilmektedir. Gelinlere her gün farklı yemek programı sunulurken kayınvalideler yapılan yemekleri tadıyor. Gün sonunda puan veren kayınvalideler günün birincisini belirliyor.

Her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalidenin yarıştığı yemek programında gelinler mutfakta zamanla yarışırken hünerlerini de gösteriyor. Gün sonuna en iyi tabağı çıkartmak için uğraşan gelinler Seda Sayan ve kayınvalidelerinden puan alıyor. Programda yemeği ile öne çıkan gelin günün birincisi seçilirken çeyrek altın ile ödülleniyor. Haftanın birincisi ise yarışmaya 5 altın bilezik ile veda ediyor.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 9 Mart 2021 Salı tarihinde ne oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinlerin arasında rekabetin çok olduğu programda 9 Mart tarihinde program yine her zaman ki gibi heyecanlı geçti. 9 Mart 2021 tarihinde günün birincisi Zeynep gelin olurken 19 puan ile çeyrek altın kazanan kişi oldu. Zeynep’ten sonra 18 puan ile ikinci olan Ayten, 13 puan ile Dudu üçüncü olarak yer aldı. Aysun gelin ise en düşük puanı alırken 8 puan ile günün sonuncusu oldu.

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta 10 Mart puan durumu belli oldu mu? Günün birincisi kim?

Seda Sayan ile Gelinim Mutfakta programı Çarşamba günüde devam ederken programda günün birincisi henüz belli değil. 13.00’da ekranlarda olan programda yayın halen devam ediyor.