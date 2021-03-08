Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?

Ekranların sevilen yarışma programlarından birisi haline gelen Gelinim Mutfakta’nın 656. Bölümü ile birlikte yarışmacı Nuray Akdemirbey yarışmaya katıldı. Program hayranları yeni yarışmacı Nuray Akdemirbey’i merak etmeye başladı.

Gelinim Mutfakta 8 Mart Pazartesi puan tablosu

Aslen Adanalı olan Akdemirbey 49 yaşında ve 3 torun sahibidir. 1972 doğumlu olan Akdemirbey, 31 yıllık evlidir.

Geçtiğimiz hafta tır şoförlüğü yapan Nurşen kaynana programa katılmıştı. Gelinini beklediği gibi bulamayan Nurşen kaynananın iyi puanlar alamamasına rağmen yarışmacı Saniye’nin kalmak için gerekli puana ulaşamaması nedeniyle son haftanın eleneni Saniye oldu.

Elenen Saniye’nin yerine gelen Dudu Akdemirbey olurken kaynana Nurşen merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da yaşayan Nuray Akdemirbey, gelini Dudu’nun isteği üzerine programa katıldıklarını anlattı.