İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni bölümü ile kadroya dahil olan Nuray ve Dudu Akdemirbey merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir? sorusunu araştırmaya başladı.

08 Mart 2021 Pazartesi 22:22
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Takip Et:

Ekranların sevilen yarışma programlarından birisi haline gelen Gelinim Mutfakta’nın 656. Bölümü ile birlikte yarışmacı Nuray Akdemirbey yarışmaya katıldı. Program hayranları yeni yarışmacı Nuray Akdemirbey’i merak etmeye başladı.

Aslen Adanalı olan Akdemirbey 49 yaşında ve 3 torun sahibidir. 1972 doğumlu olan Akdemirbey, 31 yıllık evlidir.

Gelinim Mutfakta 8 Mart Pazartesi puan tablosu

Geçtiğimiz hafta tır şoförlüğü yapan Nurşen kaynana programa katılmıştı. Gelinini beklediği gibi bulamayan Nurşen kaynananın iyi puanlar alamamasına rağmen yarışmacı Saniye’nin kalmak için gerekli puana ulaşamaması nedeniyle son haftanın eleneni Saniye oldu.

Elenen Saniye’nin yerine gelen Dudu Akdemirbey olurken kaynana Nurşen merak edilmeye devam ediyor. İstanbul’da yaşayan Nuray Akdemirbey, gelini Dudu’nun isteği üzerine programa katıldıklarını anlattı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 22:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gelinim MutfaktaNuray AkdemirbeyKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Dudu Akdemirbey kimdir?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Dudu Akdemirbey kimdir?
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu evli mi, nereli?
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu evli mi, nereli?
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, kim oynuyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, kim oynuyor?
Yaralı Kalbim 34. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 34. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı yeni bölüm özeti Kanal 7

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Çılgın sayısal loto 8 Mart 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Rasim Öztekin öldü mü, neden öldü? Rasim Öztekin kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin yaşı, eşi, çocukları ve hayatı
MSÜ yazılı sınavlarında yanlış cevaplar doğruyu götürüyor mu?
Okullar ne zamana kadar açık olacak? Öğrencilere yaz tatili ne zaman başlayacak?
İstenmeyen mesaj nasıl engellenir? İstenmeyen SMS mesajlara kesin çözüm
Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacı Dudu Akdemirbey kimdir?
Ünlü chef Maksut Aşkar kimdir?
Şarjı en çok giden akıllı telefonlar (2021)
Queen Sono yeni sezon olacak mı? Netflix'ten Queen Sono 2. sezon için duyuru
Büyükbaş Hayvancılık için devlet destekleri nelerdir? Kimler nasıl başvurabilir?
Pfizer kimindir? Pfizer hangi ülkeye aittir? Koronavirüs aşısında yüzde 90 başarı
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kıbrıs Ada Kışı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Pelkas sakatlandı mı? Dimitris Pelkas Konyaspor maçı son durumu nasıl?
Gülşah Saraçoğlu kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu evli mi, nereli?
Atv Maraşlı tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Gerçek tarihteki hayat hikayesi nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.