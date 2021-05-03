Gelinim Mutfakta Kardelen’in kaynanası Nuray Şen kimdir, kaç yaşındadır?

Nuray Şen hakkında bilgiler

’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen yapımıtüm hızıyla devam ediyor. Programın 3 Mayıs Pazartesi günkü bölümü izleyici ile buluştu. Büyük bir heyecanla devam eden yarışmada, Kardelen ve kaynanasıön plana çıktı. Programı izleyen takipçiler ise Nuray Şen ile ilgili intenet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Nuray Şen’in hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmaları sürdürüyor. İşte Nuray Şen’in hayatı ile ilgili bilgiler...

1969 senesinde hayata gözlerini açan Nuray Şen, 1985 senesinde evlenmiştir ve 3 çocuk annesidir. Üç çocuğuda erkek olan Nuray Şen’in 3 de torunu vardır. Havalimanında temizlik görevlisi olarak yer alan Şen, İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. Gelini Kardelen ile birlikte Gelinim Mutfakta programına katılan Şen’in çekingen bir yapısı vardır.