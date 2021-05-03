Gelinim Mutfakta Kardelen’in kaynanası Nuray Şen kimdir, kaç yaşındadır?
Kanal D’de yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta programının bugünkü bölümü izleyici karşısına çıktı. Programı izleyen izleyiciler, Kardelen’in kaynanası Nuray Şen ile ilgili internet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Nuray Şen’in hayatını merak eden izleyiciler, Nuray Şen kimdir, kaç yaşındadır sorularının cevabını araştırıyor. İşte bu soruların cevabı..
03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:29
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Kanal D’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen yapımı Gelinim Mutfakta tüm hızıyla devam ediyor. Programın 3 Mayıs Pazartesi günkü bölümü izleyici ile buluştu. Büyük bir heyecanla devam eden yarışmada, Kardelen ve kaynanası Nuray Şen ön plana çıktı. Programı izleyen takipçiler ise Nuray Şen ile ilgili intenet üzerinden araştırmalar yapmaya başladı. Nuray Şen’in hayatını merak eden izleyiciler, bu konuda araştırmaları sürdürüyor. İşte Nuray Şen’in hayatı ile ilgili bilgiler...
Nuray Şen hakkında bilgiler
1969 senesinde hayata gözlerini açan Nuray Şen, 1985 senesinde evlenmiştir ve 3 çocuk annesidir. Üç çocuğuda erkek olan Nuray Şen’in 3 de torunu vardır. Havalimanında temizlik görevlisi olarak yer alan Şen, İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. Gelini Kardelen ile birlikte Gelinim Mutfakta programına katılan Şen’in çekingen bir yapısı vardır.
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