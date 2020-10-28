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Gelinim Mutfakta İlayda neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? İlayda geri dönecek mi?

Gelinim Mutfakta adlı program gerek yarışmalarda yaşanan tartışmalar ile gerekse programda sık sık yaşanan ayrılıklar ile gündeme gelmektedir. Bu ayrılık haberlerine ise bir yenisi daha eklendi ve bu kişi İlayda Doğan oldu. İlayda' nın yarışmadan çekilmeyi istemesinin başlıca nedeni ise Zeynep olarak gösteriliyor. İşte detaylar ...

28 Ekim 2020 Çarşamba 15:32
Gelinim Mutfakta İlayda neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? İlayda geri dönecek mi?
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Yeni sezonuna 14 Eylül’ de başlayan Gelinim Mutfakta adlı programda bir takım şok edici gelişmeler yaşanmış ve program da bir yaprak dökümü yaşanmıştı. Sunuculardan biri olan Fatih Ürek’ in yarışmadan ayrılışının ardından bugün ise İlayda Doğan’ ın Gelinim Mutfakta programından ayrılıp ayrılmadığı gündemdeki yerini aldı.

 

GELİNİM MUTFAKTA ADLI PROGRAMDAN YENİ BİR AYRILIK MI YAŞANDI

Ekranlara 14 Eylül 2020 zamanında merhaba diyen ve izleyiciler tarafından beğenilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, ayrılık haberleri gündeme gelmekte. Bu ayrılık haberi ise programa ilk katılan yarışmacılardan biri olan İlayda Doğan’ dır. Bunun üzerine programı sevenler sosyal medya üzerinden nedenini tartışmaya başladı. Peki İlayda Doğan yarışmadan çekilecek mi yoksa bu bir izlenme oranı arttırma taktiği mi.

 

Programın ilk yayınlandığı 14 Eylül tarihinden beri ekranlara gelen yarışmacı İlayda Doğan, uzun bir süredir ortalıkta gözükmüyor ve bu nedenle yarışmada büyük rakibi olan Zeynep’ den geri kalmakta. Zeynep ile İlayda’ nın yaşadığı tartışmalar ara ara ekranlarımıza gelmektedir lakin yapılan küçük çaplı araştırmalar neticesinde ikilinin kavgalarının sahne arkasında da yaşandığı biliniyor.

 

Zeynep’ in karakter incelemesi yapıldığında, her zaman en ön safta yer almak isteyen yani “hep ben ille de ben” karakterine sahiptir. Bu nedenle İlayda’ nın üzerine çokça gitmekte olan Zeynep, İlayda’ nın yaptığı en küçük şeyi bile eleştirmektedir ve bu huyu İlayda ile İlayda’ nın kaynanası Gülcan’ ı bayağı bezdirmiştir.

 

GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA DOĞAN AYRILDI MI, GERİ DÖNECEK Mİ

27 Ekim tarihinde Salı günü yayınlanan programda olaylar iyice birbirine girmişti. Kaynana Gülcan tıpkı diğer kaynanalar gibi gelinine yüksek puan verince Aysun ile Zeynep bu duruma karşı çıktı ve tartışmayı başlattılar. Ama şunun altını çizmek gereklidir ki; benzer puanlama yöntemini Nurten hanım ve Yasemin hanımda yapmıştır ki bu durum aslında çok alışılmış bir şeydir. Kaynanalar gelinlere göre karar vermektedir. Bu tartışmada ise Aysun ile Zeynep, İlayda ve kaynanası olan Gülcan’ ın üzerlerine aşırı gitmiştir.


 

Bu kaos ortamında yarışmada kalmanın gerekliliklerinden birinin kavga etmek olduğunu düşünen Ezgi’ de tartışmaya katılıp İlayda ile kaynanasına yüklenince ipin ucu koptu. İlayda Doğan daha fazla katlanamadı ve;

“Alın istemiyorum hiçbir şey, Bilezikleri de çıkartıyorum alın gidiyorum.” Dedi ve stüdyoyu terk etti.

 

Lakin çok yakın zamanda yani aynı bölümün erken dakikalarında Zeynep kaynanası ile aralarında geçen konuşmayı duymak istemedi için sinirlenmişti ve Onur hemen duruma el koyup olayı oracıkta dindirmişti. Yani Zeynep birinin kendine yapmasını istemediğini bir başkasına yapan biridir. Bu sayede ise artık İlayda ile kaynanası Gülcan hanımı canından bezidirdi. Bu nedenle İlayda ve kaynanası Gülcan’ ın önümüzdeki bölümlerde neler yapacağı henüz tam belli değildir.

 

İlayda’ nın gidişi ile Onur bey hemen olaya müdahale etti ve İlayda’ yı stüdyoya geri getirdi lakin bu sorunların Hâlâ dindiği düşünülmüyor hatta kulağımıza gelen bir bilgiye göre İlayda ve kaynanası Gülcan bu hafta yarışmadan çekileceklerini dile getirecek gibi.

 

GELİNİM MUTFAKTA ADLI PROGRAMDAN İLAYDA AYRILABİLİR

İlayda’ nın yarışmadan çekilmek istemesinin başlıca sebeplerinden biri Zeynep’ in durmadan yaptığo baskıdır. Diğer yarışmacılar ise güçlü olanı yenmek yerine güçlü olanın yanında olmayı tercih etmişlerdir. Yani bu neden ile Aysun ve yarışmanın en yeni katılımcılarından olan Ezgi, Zeynep’ e arka çıkmakta ve hedef alınan İlayda’ ya sözlü sataşmada bulunmaktadır. Bunun üzerine ise İlayda, bu bombardımana dayanamaz ve yarışmadan çekilmek istemektedir. Gülcan’ da bu durumdan sıkılmış olsa gerek ki oda gitmek istemektedir.

 

Her ne kadar İlayda ile kaynanası Gülcan yarışmadan çekilmek isteseler bile programa ilk yarışmacı olarak katıldıklarında imzaladıkları sözleşmeler buna izin vermemektedir. Yani direk bir çıkış yapamayabilirler ama Gülcan hanım ile alakalı veya İlayda ile alakalı bir sağlık sorunundan bahsedip yarışmadan çıkabilirler. Lakin kulağımıza gelen son dakika bilgilerine göre İlayda yarışmaya devam edecek gibi duruyor.



Son Güncelleme: 28.10.2020 15:32
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