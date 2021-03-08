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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve 8 Mart 2021 Pazartesi puan durumu

Kanal D’nin gündüz kuşakları arasında yer alan ‘Gelinim Mutfakta’ 8 Mart puan durumu belli oldu. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yarıştığı programda gelinler yeni haftaya başlarken ‘elma dolması’ yemeği yaptı. Gelinim Mutfakta gün birincisi ve 8 Mart 2021 Pazartesi puan durumu haberimizde

08 Mart 2021 Pazartesi 16:27
Gelinim Mutfakta gün birincisi ve 8 Mart 2021 Pazartesi puan durumu
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Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 1300’da başlıyor. Seda Sayan’ın moderatörlüğünde yarışılan programda gelinler yemek yapıyor ve kayınvalideler yapılan yemeklerin tadına bakıyor.  Yeni haftaya başlarken 8 Mart tarihinde gelinler ‘elma dolması’ yaptı.

Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu açıklanırken gün sonunda çeyrek altın verilen programda hafta sonunda gelinlere büyük ödül veriliyor. 8 Mart puan durumu açıklanırken günün birincisi kim oldu?

8 Mart Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?

8 Mart Pazartesi günü ile en yüksek puanı alan Dudu oldu.

Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu!

Yemek tadımlarının ardından açıklanan puan durumunda Aysun önde gelirken Dudu, Zeynep ve Ayten yer aldı.

Aysun: 17

Dudu: 17

Zeynep: 13

Ayten: 13



Son Güncelleme: 08.03.2021 16:27
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