Gelinim Mutfakta gün birincisi ve 8 Mart 2021 Pazartesi puan durumu

Kanal D’nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 1300’da başlıyor. Seda Sayan’ın moderatörlüğünde yarışılan programda gelinler yemek yapıyor ve kayınvalideler yapılan yemeklerin tadına bakıyor. Yeni haftaya başlarken 8 Mart tarihinde gelinler ‘elma dolması’ yaptı.
Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu açıklanırken gün sonunda çeyrek altın verilen programda hafta sonunda gelinlere büyük ödül veriliyor. 8 Mart puan durumu açıklanırken günün birincisi kim oldu?
8 Mart Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?
8 Mart Pazartesi günü ile en yüksek puanı alan Dudu oldu.
Gelinim Mutfakta 8 Mart puan durumu!
Aysun: 17
Dudu: 17
Zeynep: 13
Ayten: 13
Son Güncelleme: 08.03.2021 16:27