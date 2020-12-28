Gelinim Mutfakta Gizem ve Kayınvalidesi programda neden yoklar, geri dönecekler mi?

Gelinim Mutfakta programından şok ayrılıklar arka arkaya geliyor. 25 Aralık Cuma günü eleme yapılmadan İlayda ve kayınvalidesinin programdan bazı sebeplerde dolayı ayrıldığını görmüştük. Ardından yayınlanan 28 Aralık fragmanında Gizem ve kayınvalidesinin de programda olmadığı seyircilerin dikkatini çekti ve sevilen yarışmacının neden programda olmadığı soruları merak konusu haline geldi.
Gizem ve kayınvalidesi Semra programa geri dönecek mi?
İlayda ve Gizem’in diğer yarışmacılarla ne kadar tansiyon yükselen dakikalar yaşasalar da 25 Aralık Cuma günü olan elemede diğer yarışmacıların da ne kadar üzüldüğü ekranlarda görülmüş oldu.
28 Aralık Pazartesi günü Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta aynı saatinde ancak yeni iki yarışmacı ve kayınvalide ile seyircisiyle ekranlarda buluşacak.