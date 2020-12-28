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Gelinim Mutfakta Gizem ve Kayınvalidesi programda neden yoklar, geri dönecekler mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programından şok ayrılık. Gizem ve kayınvalidesi Semra'nın 28 Aralık için yayınlanan fragmanda olmadığını gören izleyiciler arasında neden olmadıkları merak konusu haline geldi.

28 Aralık 2020 Pazartesi 07:25
Gelinim Mutfakta Gizem ve Kayınvalidesi programda neden yoklar, geri dönecekler mi?
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Gelinim Mutfakta programından şok ayrılıklar arka arkaya geliyor. 25 Aralık Cuma günü eleme yapılmadan İlayda ve kayınvalidesinin programdan bazı sebeplerde dolayı ayrıldığını görmüştük. Ardından yayınlanan 28 Aralık fragmanında Gizem ve kayınvalidesinin de programda olmadığı seyircilerin dikkatini çekti ve sevilen yarışmacının neden programda olmadığı soruları merak konusu haline geldi.  

Gizem ve kayınvalidesi Semra programa geri dönecek mi?

İlayda ve kayınvalidesinin şok ayrılığının ardından aynı hafta Gizem ve kayınvalidesi Semra da programa bir süreliğine ara vermeye karar verdiler. Sağlık sorunları sebebiyle programa ara veren Gizem ve kayınvalidesi Semra programın sevilen isimlerindendi. Kayınvalide Semra ise programa bağlanmıştı. Ancak sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya ara veren ikili geri dönüşlerinin daha güçlü ve güzel olacağının sinyallerini izleyicilere verdiler. Gizem ve kayınvalidesinin yerine 28 Aralık itibarıyla Zeynep ve kayınvalidesi gelecek. Seyirciler Gizem’in ayrılığına üzülürken bir yandan da sevilen isimlerden biri olan Zeynep ve kayınvalidesinin programa geri döneceğini öğrenmek izleyicileri sevindirdi.

İlayda ve Gizem’in diğer yarışmacılarla ne kadar tansiyon yükselen dakikalar yaşasalar da 25 Aralık Cuma günü olan elemede diğer yarışmacıların da ne kadar üzüldüğü ekranlarda görülmüş oldu.

28 Aralık Pazartesi günü Kanal D ekranlarında Gelinim Mutfakta aynı saatinde ancak yeni iki yarışmacı ve kayınvalide ile seyircisiyle ekranlarda buluşacak.



Son Güncelleme: 28.12.2020 07:25
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Kanal DGelinim Mutfakta
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