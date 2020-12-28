Gelinim Mutfakta Gizem neden yok, neden yayına çıkmadı,neden ayrıldı? Gizem geri gelir mi?

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağında en çok izlenen programlardan olan Gelinim Mutfakta yarışmasında şok gelişmeler yaşanıyor. Cuma günkü finalde özel nedenlerden dolayı İlayda ve kaynanası Gülcan Hanım yarışmadan çekilmişti. Bu gelişmenin sonrasında da başaralı yarışmacı Gizem ve kaynanası sürpriz bir kararla yarışmadan çekildiler.

Gelinim Mutfakta Gizem neden ayrıldı?

28 Aralı pazartesi günü yayınlanacak Gelinim Mutfakta yarışmasının fragmanında yarışmacı Gizem ve kaynanası Semra hanım olmayınca izleyenler arasında merak konusu oldu. Yarışmada bulunanlar arasında en fazla altına sahip olan ve başarılı bir şekilde devam eden Gizem ve kaynanası Semra hanım sağlık sorunları sebebiyle yarışmadan çekildiler.

Bunun ardından yarışmaya iki yarışmacı birden dahil oldu. Bu yarışmacılardan biri daha önce yine Gelinim Mutfakta’ya katılan Zeynep ve kaynanası olacak.